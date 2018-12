Leipzig

Ulrich von Hehl, emeritierter Inhaber des Lehrstuhls für Neuere und Neueste Geschichte am Historischen Seminar der Universität Leipzig, errichtete sich auf historischem Grund sein hiesiges Zuhause. Die Erinnerungen an große Ereignisse der Vergangenheit liegen vor seiner Haustür, der Monarchenhügel ist mit wenigen Schritten zu erreichen, und als das Fundament des Eigenheims ausgehoben wurde, fand man Artefakte der Völkerschlacht, zu denen Reste von Geschützmunition gehören.

„Die Stadtgesellschaft war enorm in Mitleidenschaft gezogen worden“

Die Völkerschlacht vor über 200 Jahren ist freilich nicht Ulrich von Hehls Spezialstrecke als Historiker. Die Geschichte von vor 100 Jahren mit dem Ersten Weltkrieg, dem jüngst mit zahlreichen Erinnerungen gedachten Kriegsende und mit der Novemberrevolution viel mehr. Leipzig 1918 – der Geschichtsprofessor blickt noch einmal zurück …

„Der Erste Weltkrieg stellte auch für die Stadt Leipzig eine große Katastrophe dar. Die Stadtgesellschaft war enorm in Mitleidenschaft gezogen worden, die Polarisierung zwischen Bürgertum und Arbeiterschaft trat klarer denn je hervor. Eine Radikalisierung der politischen Auffassungen fand statt, die allgegenwärtige Not war so umfassend, dass ich von einer regelrechten Erschöpfungssituation sprechen möchte“, so der 71-jährige Historiker. In Leipzig gab es bis weit ins das Jahr 1919 hinein eine Räteherrschaft, womit sich die Spannungen weiter vertieften. Man agierte gegen die Entscheidungen der Regierungen in Dresden und auch in Berlin, um in Leipzig so etwas wie eine sozialistische Volksrepublik durchzusetzen. Von Hehl spricht von „Auflehnungsgesten gegen die maßvollere Politik“, die sich bis ins das Jahr 1920 fortsetzten und dann beim Kapp-Putsch in Leipzig in einer Bürgerkriegswoche mündeten.

Um die Jahreswende machte sich eine allgemeine Tanzwut breit

Die Not in der Stadt war 1918 „extrem“. Es gab eine Hungerepidemie. 16 000 Leipziger waren als Soldaten im Krieg gestorben. Das allgegenwärtige Elend hielt aber die Menschen nicht davon ab, schon bald erneut ihren Vergnügungen nachzugehen. Um die Jahreswende machte sich eine allgemeine Tanzwut breit, „was für ein grotesker Gegensatz, auf der einen Seite Hunger und Not, auf der anderen das Bedürfnis, in eine noch irreal wirkende Normalität zurückkehren zu können“. Der Theater- und Konzertbetrieb funktionierte wieder, wobei es für die meisten Leipziger schwer war, die Eintrittspreise zu bezahlen. Ein weiteres Problem bestand darin, dass es kaum Brennstoffe gab, um die Häuser zu beheizen. „Man musste sich also im Wintermantel ins Theater setzen.“

Die aus dem Krieg zurückkommenden Männer mussten integriert werden

Es gab eine hohe Arbeitslosigkeit. Die aus dem Krieg zurückkommenden Männer mussten integriert werden, was bedeutete, dass die Frauen, die deren Arbeit übernommen hatten, etwa als Straßenbahnschaffner, aus dem Arbeitsmarkt verdrängt wurden, was für neue Spannungen sorgte. Der Oberbürgermeister mit Sinn für Soziales hieß Karl Rothe (es gibt eine nach ihm benannte Straße im Musikviertel, sein Grab auf dem Südfriedhof wird noch heute von der Stadt gepflegt). Das zentrale Problem in Leipzig war, dass es neben der nach wie vor bestehenden Stadtverwaltung die Räteherrschaft gab, die in die Politik hinein regieren wollte: „Die politische Lage in Leipzig stellte wirklich etwas besonderes dar. Hier gab es die ausgeprägte Frontenbildung zwischen dem bürgerlichen Lager und dem Arbeiter-Lager, hier gab es die klassische Klassenkampf-Konfrontation.“

„Es war eine hochexplosive, ungemein spannungsreiche Zeit“

Nicht unerwähnt soll Karl Liebknecht bleiben. Im Dezember 1918 sprach er in seiner Geburtsstadt. Als am 15. Januar 1919 bekannt wurde, dass er und Rosa Luxemburg ermordet worden waren, kochte in Leipzig die Volksseele hoch. In diesem Kontext kam es am Bahnhof Leutzsch zu Zusammenstößen. Deren Folge: mehrere Tote. Ulrich von Hehls Fazit über Leipzig vor 100 Jahren: „Es war eine hochexplosive, ungemein spannungsreiche Zeit.“

Das neue Jahr wird für den Historiker auch ohne die Erinnerung an Leipzig vor 100 Jahren spannend und ereignisreich. Als Autor, Mitherausgeber und Sprecher des Gesamtprojekts der neuen Stadtgeschichte hat er jüngst mit Teil 4 unter dem Titel „Vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart“ den letzten Teil der vierbändigen und insgesamt fast 4000 Seiten umfassenden Edition abgeschlossen. Der erste Band war zur 1000-Jahr-Feier Leipzigs 2015 erschienen. Am 11. April 2019 soll das neue Buch Oberbürgermeister Burkhard Jung übergeben werden. Der letzte Band machte „besondere Schwierigkeiten, weil weite Bereiche der jüngsten Zeitgeschichte noch unerforscht waren. Viel Energie war notwendig. Nun sind wir aber über den Berg.“

Alle Informationen zur neuen Leipziger Stadtgeschichte in vier Bänden: www.univerlag-leipzig.de

Von Thomas Mayer