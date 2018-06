Leipzig

2018 sind in Leipzig bereits drei Fahrradfahrer bei Unfällen mit Lkw ums Leben gekommen. Erst am Donnerstag verunglückte ein 53-Jähriger in der Rosa-Luxemburg-Straße tödlich, ein Lkw hatte ihn überrollt. Anfang Mai war eine 16-Jährige nach einem Lkw-Unfall am Martin-Luther-Ring gestorben. Ende März war eine 31 Jahre alte Frau beim Rechtsabbiegen in der Kommandant-Prendel-Allee von einem Baukipper überrollt worden und später ihren schweren Verletzungen erlegen.

Für Gefahren sensibilisieren

Um Gefahren vor allem für Kinder zu verhindern, besuchten jetzt Vertreter der Verkehrsinitative „Blicki blickts“ mit ihrem Maskottchen die Uniklinik. In einem Workshop wurden Kinder für die besonderen Gefahren durch Lkw sensibilisiert. Dirk Hendel, Mitglied des Blicki-Vereins, will mehr Aufmerksamkeit auf das Thema lenken: „Es besteht eine Lücke in der Verkehrserziehung, was den Bereich der Lastwagen angeht. Dabei sind es gerade diese Fahrzeuge, die eine große Faszination auf Kinder ausüben und zugleich besondere Risiken bergen.“ Auch Professor Ulf Bühligen von der Kinderchirurgie der Uniklinik hält Aufklärung im Bereich Verkehrssicherheit für wichtig: „Die meisten Unfälle, die über die zentrale Notaufnahme in die Kinderchirurgie kommen, sind Verkehrsunfälle.“

Kinder sollen Perspektive wechseln

Damit der Stoff nicht zu trocken ist, versucht die Initiative Verkehrserziehung anschaulich darzustellen. Hendel: „Es geht um einen Perspektivwechsel – das Kind soll sehen, was der Fahrer sieht.“ Und so probten die Kinder den Anhalteweg des Lasters und erlebten den toten Winkel aus der Sicht des Fahrers. Prävention hilft, da sind sich Hendel und Bühligen einig. Schwierig ist nur: Ein Unfall, der nicht stattgefunden hat, wird nicht bemerkt...

www.blicki-blickts.de

Von Linda Zapfe