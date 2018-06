Plauen

Ein Jahr nach der Reform der Psychotherapie in Deutschland haben sich die Wartezeiten für Patienten im Osten auf einen ersten Sprechstundentermin deutlich verringert. Statt 17 Wochen müssen sich Patienten in Sachsen nur noch 4,9 Wochen gedulden (Thüringen: 7,5 Wochen, Sachsen-Anhalt: 5,9 Wochen). „Die rasche Abklärung, ob eine psychische Störung vorliegt, ob jemand behandlungsbedürftig ist und wie er behandelt werden sollte, ist mit der Reform gelungen“, bilanzierte gestern die Präsidentin der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer (OPK), Andrea Mrazek, vor Journalisten in Plauen (Vogtlandkreis).

Zu lange Wartezeiten bringen auch Kinder in Gefahr

Sie machte jedoch auch deutlich, dass das ursprüngliche Ziel eigentlich bei vier Wochen liege. Zudem vergingen im Osten vom Erstkontakt bis zur Behandlung im Durchschnitt noch einmal 21 Wochen. In ländlichen Regionen wie dem Vogtland gestalte sich die Situation noch wesentlich prekärer. Beispielsweise verfüge die Großstadt Chemnitz über 92 zugelassene Psychotherapeuten, während im Vogtland (mit fast gleicher Einwohnerzahl) nur 40 praktizierten.

Nicole Fischer, einzige niedergelassene Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin in Bad Elster, schilderte, ihre Patienten kämen nicht nur aus dem Vogtland, sondern auch aus Bayern und Tschechien. Gerade bei schwerem selbstverletzenden Verhalten oder Traumastörungen von Kindern könne sie diese nicht einfach wegschicken mit dem Hinweis auf einen freien Therapieplatz in einem halben Jahr. „Dann weiß ich nicht, ob es das Kind noch gibt“, so Fischer.

Im Osten fehlen 1400 Praxissitze

Mrazek sagte, psychisch Erkrankte brauchten schneller ambulante Behandlungen. Die Psychotherapeuten stünden aber unter massiven Druck, Patienten abweisen zu müssen. Zu langes Warten auf eine Behandlung berge wiederum die Gefahr, dass die Erkrankung chronisch werde und erhebliches persönliches Leid erzeuge. „Deshalb ist im nächsten Schritt zu klären, welche Patienten brauchen wann Psychotherapie und wie sind die Wartezeiten für die verschiedene Patienten? Wir müssen davon weg, alle psychischen Störungen als einheitliche Krankheitsphänomene zu sehen“, so Mrazek. Erforderlich seien Regelungen, die Psychotherapeuten nicht so einengten. „Dann müssen wir auch darüber sprechen, wo mehr Psychotherapeuten gebraucht werden.“

Die OPK geht davon aus, dass allein im Osten 1400 Praxissitze fehlten. So benötige Sachsen zu den 991 bereits zugelassenen Therapeuten weitere 340, Thüringen zu den vorhandenen 437 weitere 228 und Sachsen-Anhalt zu den 420 weitere 295 solcher neuen Sitze. Die Bedarfsplanung sei mittlerweile 20 Jahre alt und bilde nicht mehr die Realität der Versorgung ab, kritisierte Mrazek. Sie müsse darum dringend novelliert werden. "Die Fachkräfte dafür gäbe es."

Nur jeder fünfte psychisch erkrankte Mensch in Deutschland wird behandelt

Zuvor hatte bereits der Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer, Dietrich Munz, deutliche Kritik geübt: „Der Gesetzgeber hatte eine grundlegende Reform der Bedarfsplanung bereits zum 1. Januar 2017 verlangt. Doch bis heute hat der beauftragte Gemeinsame Bundesausschuss nicht einmal ein Konzept vorgelegt.“ Munz geht von deutschlandweit 7000 fehlenden Praxissitzen insbesondere außerhalb der Großstädte aus. Er forderte auch eine höhere Vergütung. So seien derzeit die Ausgaben der Krankenkassen für Krankentagegeld mit 2,9 Milliarden Euro bereits höher als die Ausgaben für die ambulante Psychotherapie (rund 2 Milliarden Euro).

Seit 1. April ist die Sprechstunde als schnellerer Zugang für Patienten zur Psychotherapie verpflichtend. Etwa 30 Prozent der Erwachsenen in Deutschland erkranken jährlich an einer psychischen Störung – bundesweit 16 Millionen Menschen. Nur jeder Fünfte erhält eine Behandlung, nur jeder Zwanzigste eine ambulante Psychotherapie.

Von Roland Herold