Leipzig

Das wird ein Kraftakt: Leipzig will 155 Millionen Euro zusätzlich in neue und erweiterte Schulhäuser investieren. Da die Unterrichtsräume dringend gebraucht werden, hat der Stadtrat eigentlich gar keine Wahl. Er soll das Sofortpogramm am Mittwoch absegnen, Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) weitreichende Befugnisse einräumen, damit alles schnell geht. Neben Planungs- sollen auch gleich noch die Baubeschlüsse für 16 Standorte entschieden werden. Doch die Fraktionen sehen nicht ein, dass ihre politische Beteiligung so weit beschnitten wird. Dadurch seien sie nicht in der Lage, die Schulbauvorhaben inhaltlich zu prüfen. „Eine faktische Entmachtung des Stadtrats erscheint mir nicht der richtige Weg zu sein, um Prozesse zu optimieren und zu beschleunigen“, findet Grünen-Fraktionschefin Katharina Krefft. Sie möchte, dass der Stadtrat zunächst Planungen anschiebt – über Bau und Finanzierung aber separat votiert. Die CDU drängt darauf, dass die Verwaltung an Ende eines Quartals detailliert über Zeitplan, Baukosten, Abweichungen informiert. Karsten Albrecht: „Wir wollen rechtzeitig alle Zahlen auf dem Tisch haben, um Ausreißer und Verzögerungen rechtzeitig zu erkennen.“ Auch die Linken drängen darauf, dass die Verwaltung trotz des erheblichen zeitlichen Drucks auch bei beschleunigten Verfahren die vorgegebenen Vergabeschritte einhält.

Fraktionen wollen Brachflächen als Interime nutzen

Am Schulpaket wollen die Fraktionen aber auch inhaltliche Korrekturen vornehmen und Akzente setzen. Die SPD weist auf Verzögerungen bei bereits geplanten Projekten hin. „So steht es in den Sternen, wann die Schulen auf dem Areal des ehemaligen Bayrischen Bahnhofs kommen“, nennt Ute Köhler-Siegl ein Beispiel. Hintergrund: Der Stadt ist es nicht gelungen, die benötigen Flächen zu erwerben. Doch auch das geplante Gymnasium Karl-Heine-Straße habe mittlerweile zwei Jahre Bauverzug. SPD-Fraktionschef Christopher Zenker: „Deshalb wollen wir, dass die Stadt schon jetzt Schulcontainer kauft. Diese sind flexibel aufzustellen und auch mittelfristig für die noch zahlreichen Auslagerungen durch Sanierungen an bestehenden Schulen weiterverwendbar.“ Vorgeschlagen wird, ungenutzte innerstädtische Brachen wie Teile des Wilhelm-Leuschner-Platzes, den ehemaligen Zeltstandort am Deutschen Platz oder den Matthäikirchhof bis zu ihrer Bebauung als Interimsstandorte für weiterführende Schulen genutzt werden.

Linke wollen Hortkapazitäten und Mensen mit erweitern

Die Linken fordern ebenso wie die Grünen vor, bei allen Baumaßnahmen Hortkapazitäten, Mensen für die Schulspeisung sowie ausreichend Kapazitäten in Turnhallen für den Sportunterricht zu erweitern. Die Linken plädieren ebenfalls dafür, standardisierte in industrieller Bauweise errichtete Gebäude zu prüfen. Abgelehnt wird, die Gebäude Torgauer Straße 114 (Schönefeld-Ost) und Eutritzscher Straße 17-19 (Zentrum-Nord) anzumieten, um sie als Unterrichtsräume umzubauen. Die sind aus Sicht der Linken nicht für Unterrichtszwecke geeignet – bei einem möglichen Umbau würden die Kosten regelrecht explodieren.

Die Tagung beginnt am Mittwoch, 14 Uhr, im Neuen Rathaus und ist wie immer öffentlich.

Von Mathias Orbeck