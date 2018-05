Leipzig

Leipzigs Zoo hat ein Maskottchen! Löwe Tammi ist durch einen Vorläufer inspiriert, der schon 1999 zum Einsatz gekommen war. Jetzt, zum 140. Zoo-Geburtstag, hat ein Projektteam des Zoos die Idee wieder aufgegriffen. Ein Hersteller aus Cleve (Nordrhein-Westfalen) hat das Kostüm nach dem Entwurf aus Leipzig hergestellt. Der Name des Maskottchens geht auf Tamrin zurück, den beliebten Leipziger Zoo-Löwen (gestorben im Jahr 2000). „Tammi ist ein jugendlicher, dynamischer Löwe – aufgeschlossen, kontaktfreudig, neugierig, klug und beliebt“, sagt Zoo-Sprecherin Maria Saegebarth. „Er trägt wie alle Mitarbeiter ein Polo-Shirt oder ein Hemd mit dem Zoo-Logo und seinem Namen sowie Shorts.“

Tammi, das neue Zoo-Maskottchen, mit Lama Flax. Quelle: Zoo Leipzig

Tammi hat seinen ersten offiziellen Auftritt am Kindertag, also Freitag, um 16 Uhr. Den feiert der Zoo ohnehin mit einem Nachmittagsprogramm – und ganztägig halbem Eintritt für Kinder bis 16. Bei der Pinguinfütterung um 14.30 Uhr dürfen die kleinen Gäste den Tierpflegern helfen, die hungrigen Schnäbel zu füllen. Ab 15 Uhr gibt es an der Hacienda Las Casas für die ersten 500 Kinder eine kostenlose Eisüberraschung. Die Lamas stehen für Erinnerungsfotos bereit; und am Schminkstand verwandeln sich Kindergesichter in ihre Lieblingstiere. Am Elefantentempel Ganesha Mandir, wo die grauen Riesen um 15 Uhr ihr zweites Bad des Tages nehmen, können die Besucher Elefantenfutter schneiden – zusammen mit Vertretern des Freundes- und Fördervereins.

Tammi, das neue Zoo-Maskottchen Quelle: Zoo Leipzig

Auch in den nächsten Wochen hat Tammi gut zu tun – beim Firmenlauf (6. Juni) und beim Zoo-Geburtstag zum Beispiel (Tortenanschnitt am 9. und 10. Juni, jeweils 15 Uhr). Ansonsten soll Tammi die Zeit in der Warteschlange verkürzen sowie bei Festen, an Werbeständen und Maskottchentreffen den Zoo vertreten. Und schon sehr bald wird Tammi auch den LVZ-Schlingel kennenlernen...

Von bm