Am Freitag hat das 10. Theklaer Wasserfest begonnen. Ministerpräsidenten Michael Kretschmer hat das feucht-fröhliche Jubiläumsfest um 18 Uhr mit dem obligatorischen Bierfassanstich eröffnet. Am Abend spielte die Band The Firebirds am „Bagger“. Die fünf Musiker aus Leipzig interpretieren Songs aus den 50er und 60er Jahren neu.

Am Samstag heißt es: Pack die Badewanne ein. Um 10 Uhr geht das Fest mit dem traditionellen Badewannenrennen los. Dabei treten über zehn Teams mit originellen und selbstgebauten Badewanne gegeneinander an und versuchen den „Grand Pix de Nordost auf der Baggerwelle“ zu erpaddeln. Der Preis wird dann gegen 18 Uhr verliehen.

Zur Galerie Am Freitag hat Ministerpräsidenten Michael Kretschmer das Jubiläums-Wasserfest im Leipziger Stadtteil Thekla eröffnet. Die Band The Firebirds begleitete den Auftakt musikalisch. Am Samstag werden wieder einige Badewannen auf dem Bagger schwimmen.

Das Bühnenprogramm bestreiten ab 14 Uhr unter anderem die Tanzschule Jörgens, der Chor „Schönefelder Rotkehlchen“ der BBW-Kita, die CVJM-Tanzgruppe The Hell Tigers und die Line Dancer der Volkssolidarität. „Der kleine König“ macht um 15.30 Uhr mit dem Theater der jungen Welt Station. Um 16 Uhr gibt es eine Autogrammstunde mit Bulli von RB Leipzig. Ab 16.30 Uhr bringt das Ensemble des Schauspielhauses das Kult-Stück „Tschick“ auf die Bühne.

Ab 19 Uhr kommen Fans von Volksrocker Andreas Gabalier bei einer Double-Show auf ihre Kosten, bevor ab 20.30 Uhr Nightfever und P 70 den „Bagger“ rocken.

Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst (10 Uhr) und einem Frühschoppen mit Blasmusik (11 Uhr). Sportlich geht es ab 11 Uhr beim Lauf und Volleyball für ­Kinder zu. Ab 14 Uhr ist Unterhaltung mit Alpha 69, dem Chor des Schönefelder Gymnasiums, den Black Hill Dancers und der Band Hoffmanns Garage angesagt. Um 15.30 Uhr lädt dann der Theaterbus noch inmal zu einer Begegnung mit dem „Kleinen König“ ein. Und Zoo-Liebling Lama Horst kommt um 16 Uhr auch noch vorbei.

