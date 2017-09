100 Jahre Doppel-M strahlen auf dem Wintergartenhochhaus

Leipzig. Anlässlich des 100. Geburtstages ihres Markenzeichens hat die Leipziger Messe am Montag eine Installation auf dem Wintergartenhochhaus enthüllt. Die weithin sichtbare „100“ aus LED-Elementen, die das bekannte Doppel-M nun ziert, wird noch bis Ende Oktober vom Jubiläum der ältesten deutschen Messemarke zeugen.

Vor 100 Jahren schuf der Grafiker Erich Gruner das Doppel-M, international bekanntes Markenzeichen der Leipziger Messe, das an die in Leipzig entwickelten Mustermessen erinnert. Insbesondere das mehr als acht Meter hohe Doppel-M auf dem Wintergartenhochhaus in der Leipziger Innenstadt zählt seit seiner Errichtung als „heimliches Wahrzeichen“ Leipzigs.

Zeitreise durch die Geschichte der Leipziger Leuchtreklamen:

Mit direktem Blick auf das Wintergartenhochhaus wurde am Montag in Anwesenheit der beiden Geschäftsführer der Leipziger Messe, Martin Buhl-Wagner und Markus Geisenberger, die vier Meter hohe und sechs Meter breite „100“ am Doppel-M enthüllt. Auch Bernd Jütting, Geschäftsführer der Firma Alpha Signs, sowie Gerd Dachsel – Bauleiter des 1972 errichteten MM – wohnten der Freilegung der „100“ bei.

Der damalige Bauleiter Gerd Dachsel, die Messe-Geschäftsführer Martin Buhl-Wagner und Markus Geisenberger, Evelyn Rößler (Betriebsmanagenment Messe) und Bernd Jütting (AlphaSigns) bei der Enthüllung (von links). Quelle: André Kempner

Die Installation der strahlenden „100“ wurde von der Firma AlphaSigns realisiert, die bereits in der ersten Jahreshälfte die Umrüstung des Doppel-M auf LED betreut hatte.

