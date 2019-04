Leipzig

„Wir schafften das“, sagt Ulrich von Hehl (71), emeritierter Historiker der Leipziger Universität und in den vergangenen Jahren vor allem mit der Herausgabe der vierbändigen Stadtgeschichte befasst. Am 25. April wird der abschließende Band im Alten Rathaus an Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) übergeben. Im Interview blickt von Hehl, Sprecher des Projekts, zurück und nach vorn.

Frage: Das Finale einer wie langen Editionstätigkeit ist endlich erreicht?

Ulrich von Hehl: Alles begann 2009, intensiver wurde die Arbeit dann 2012. Der Oberbürgermeister hatte für die vier Bände der Stadtgeschichte vier Herausgeber benannt: Enno Bünz, Detlef Döring, der leider verstorben ist, Susanne Schötz und meine Wenigkeit. Es war von Anfang klar, dass jede Menge Vorarbeit zu erledigen sein wird, wenn man beispielsweise nur an Band 4 denkt, weil aus bekannten Gründen zwischen 1933 und 1989 die Zeit für die unvoreingenomme stadtgeschichtliche Forschung nicht gegeben war. Wir begannen mit der Stadtgeschichte, nachdem das Projekt der 600-jährigen Universitätsgeschichte, die 2009 erschien, beendet war. Das geschah teilweise mit den gleichen Herausgebern und Autoren, die schon die Historie der Alma Mater bearbeitet hatten. Ohne die gute Zusammenarbeit von Stadt und Universität, hier speziell mit dem Historischen Seminar, wäre das Projekt nicht zu realisieren gewesen.

1000 Jahre – eine Mammutaufgabe

Sie sprechen von …

… reichlich 4000 Seiten in vier Bänden, über 100 Autoren, edel ausgestattete Bücher, die reich bebildert und modern gestaltet sind. Man hat etwas in der Hand, was auch in 50 oder in 100 Jahren noch Bestand haben wird.

Woher kam das Geld für die Edition?

Es gab großzügige Spenden der Sparkasse Leipzig und des Ostdeutschen Sparkassenverbandes. Damit konnten die Drucklegung finanziert und kleine Honorare an die Autoren gezahlt werden. Der wissenschaftliche Redakteur der Ausgabe, Uwe John, der die Edition begleitete und mit seinem Arbeitsplatz im Historischen Seminar immer nah dran an den Wissenschaftlern war, wurde von der Stadt finanziert.

Vier Bände stehen nun im Regal, allein vom Umfang her war das die richtige Entscheidung?

Für Leipzig, ja, in Dresden, wo auch eine neue Stadtgeschichte ediert wurde, beschränkte man sich auf drei. Die Entscheidung für einen Extra-Band für das 20. Jahrhundert war richtig. Kriege, Systemwechsel, Dikaturen, die Friedliche Revolution – das sind Ereignisse, die man gerade in Leipzig ausführlich auf- und erklären muss.

DDR-Geschichte „unter politischen Vorgaben“

Stadtgeschichten werden nicht binnen weniger Jahre geschrieben. Worauf konnten Sie aufbauen?

Für Leipzig gab es bisher nur eine unvollendete Pubikation, die nicht über das Mittelalter hinaus ging, zu Beginn des 20. Jahrhunderts verfasst vom Stadtarchivar Gustav Wustmann. Danach gab es wiederholte Versuche einer wissenschaftlichen Stadtgeschichtsschreibung, die aber alle scheiterten. Erwähnen will ich die Edition, die anlässlich der 800-Jahrfeier Leipzigs 1965 erschien. Was damals zusammengetragen wurde, stand natürlich stark unter den politischen Vorgaben und konnte nicht das Niveau erreichen, das eine Stadt wie Leipzig in ihrer ungeheuren Vielfalt fordert. Erst nach 1989, als sich die Archive öffneten, konnte wieder uneingeschränkt Stadtgeschichtsforschung betrieben werden.

Wie lautet der größte Ehrgeiz der Herausgeber?

Wir wollen wissenschaftlich und lesbar sein.

Gab es bei der Arbeit auch mal Zweifel oder sogar Verzweiflung?

Beides. Allein deshalb, weil nicht jeder Autor das machte, was mit ihm besprochen wurde. Immer war die Frage der Qualität ausschlaggebend, auch durfte ein Band nicht wie ein Fluss über die Ufer treten. Am Ende gelang es, alle in ein Boot zu bekommen. Erste Überlegungen für die Edition gab es 2009, und der erste Band erschien 2015. Summa summarum brauchten wir also zehn Jahre, das ist für so ein Werk eine kurze Zeit. Ich möchte auch noch darauf verweisen, dass es der Geschichtsverein Leipzig war, der die Idee einer wissenschaftlichen Stadtgeschichte dem Oberbürgermeister vortrug. Die Idee fiel sozusagen auf fruchtbares Erdreich.

Genugtuung und Stolz

Im Leben eines Historikers ist die Realisierung so eines Werkes etwas Besonderes?

Es erfüllt mich und meine Kollegen mit Genugtuung und mit Stolz. Aber auch die Leipziger können stolz sein, künftig über so eine Dokumentation verfügen zu können. Das heißt nicht, dass für alle Zeiten das gültige Wort gesprochen wäre. Wissenschaft lebt vom Weiterbohren, vom Stellen neuer Fragen, von neuen Erkenntnissen. Deshalb mag man sich in 50 oder 100 Jahren wieder so ein Wagnis trauen. Ich meine, wir haben dafür mit diesen vier Bänden eine gute Grundlage gelegt. Wenn man weiß, woher man kommt, weiß man auch, wohin man will.

Stichwort Digitalisierung ...

Wir haben auf die Druckfassung hingearbeitet. Die Voraussetzungen für mehr sind gegeben.

Sie zogen nach 1990 in diese Stadt. Haben Sie es je bereut?

Nicht einmal. Wir waren gekommen, sind geblieben und werden bleiben. Leipzig ist eine Stadt, die einen in ihren Bann zieht. Immer wieder.

Geschichte der Stadt Leipzig (Gesamtausgabe in vier Bänden), Leinen, 196 Euro; im Schmuckschuber 211 Euro, Band 4 „Vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart“, 1168 S., 49 Euro; die ersten drei Bände „Von den Anfängen bis zur Reformation“, „Von der Reformation zum Wiener Kongress“ und „Vom Wiener Kongress bis zum Ersten Weltkrieg“ sind zum gleichen Preis einzeln erhältlich im Universitätsverlag Leipzig. www.univerlag-leipzig.de

Von Tom Mayer