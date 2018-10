Leipzig

Wer schwimmt am schnellsten: Am 13. und 14. Oktober finden in Leipzig die 46. Deutschen Meisterschaften im Rettungsschwimmen statt. Etwa 1200 Athleten messen sich dann in der Schwimmhalle der Universität Leipzig in insgesamt fünf Altersklassen, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Dienstag mitteilte.

Los geht es mit den Mannschaftswettbewerben. Dabei müssen die Teammitglieder unter anderem abwechselnd eine Puppe über 25 Meter durchs Wasser tragen. Am Sonntag werden dann die Einzelwettkämpfe ausgetragen.

Auch Leipziger am Start

Auch ein Schwimmer der DLRG Leipzig geht an den Start. Marten Pätzold gewann im September Silber bei den Junioren-Europameisterschaften, tritt in der Altersklasse 17/18 an. Im Juli konnte er bereits den Junioren-Rettungspokal gewinnen, so die DLRG.

Die Wettkämpfe beginnen je um 8.30 Uhr auf dem Unicampus. Den Angaben zufolge betreiben rund 61.000 Menschen in der DLRG Rettungssport. Das Training helfe, auf den Ernstfall vorbereitet zu sein und Leben retten zu können, hieß es.

Von jhz