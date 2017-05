Leipzig. Leipzig wird grüner – an der Hochschule für Grafik und Buchkunst ist am Dienstag symbolisch der erste Baum der Leipziger Stadtbaumkampagne gepflanzt worden. Insgesamt 125 neue Bäume sollen Leipzig demnächst füllen.

Besonders in den dichtbebauten Gebieten der Stadt, wie in der Kochstraße in der Südvorstadt, in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in der inneren Westvorstadt und in der Zwenkauer Straße in Connewitz sollen Haupt- und Nebenstraßen bepflanzt werden. Ab Herbst soll dort die grüne Infrastruktur gestärkt werden.

Die Stadt Leipzig bekam von der Allianz Umweltstiftung 125.000 Euro für das Projekt gestellt. Dafür werden 125 Großbäume im Wert von jeweils 1000 Euro gepflanzt.

nqq