Leipzig. Unter dem Motto „Begegnen - einander verstehen“ starten am 18. September die diesjährigen Interkulturellen Wochen in Leipzig. Bis zum 3. Oktober stehen rund 130 Konzerte, Filmvorführungen, Diskussionen und Workshops auf dem Programm, wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte.

Außerdem werden neun Ausstellungen gezeigt. Eröffnet werden die Interkulturellen Wochen mit einer multireligiösen Feier im Neuen Rathaus. Ein Großteil der Veranstaltungen beschäftigt sich in diesem Jahr mit den vielfältigen Aspekten der Integration.

So gibt es zum Beispiel ein Kurs, in dem Mädchen das Radfahren beigebracht wird und ein Hallenfußball-Turnier unter der Überschrift „Sport spricht alle Sprachen“. Das Grassi-Museum lädt zum Konzert mit Ensembles ein, deren Mitglieder sowohl Flüchtlinge als auch schon länger in Leipzig lebende Musiker sind.

Zum Abschluss am Tag der Deutschen Einheit öffnen zudem wieder die Moscheen ihre Türen. Der Leipziger Flüchtlingsrat wird außerdem wieder das Friedensgebet am 19. September in der Nikolaikirche gestalten. Dort ist genau eine Woche später auch ein großer ökumenischer Gottesdienst geplant.

