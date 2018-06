Leipzig

Alles begann am Pfingstwochenende im Jahr 1878: Da eröffnete Gastronom Ernst Pinkert seine Gaststätte, den Pfaffendorfer Hof, als Tiergarten in Leipzig. Anfänglich gab es nur Kängurus, Papageien und Antilopen, einen bengalischen Königstiger und ein Löwenpaar zu bestaunen.

140 Jahre später lädt Zoo-Direktor Jörg Junhold zur großen Geburtstagsparty von Freitag bis Sonntag ein. Eingeläutet wurde das Fest am Mittwoch, wo 140 Zoo-Mitarbeiter mit ihrem Chef beim Firmenlauf gemeinsam über fünf Kilometer schwitzten. Während die Besucher am Freitagabend unter anderem ein Poetry Slam erwartet bekommt der Zoo am Samstag einigen Promibesuch. Moderator Tim Thoelke ist ebenso dabei wie der aus „Elefant, Tiger & Co“ bekannte Tierpfleger Michael Ernst, ARD-Moderatorin Kamilla Senjo und Schauspieler Michael Trischan.

Ein besonderes Präsent für die Gesellschaft verriet Hausherr Junhold vorab: Der Zoo hat sein bestehendes Engagement in Vietnam um das Artenschutzprojekt Cat Ba Langur in Vietnam erweitert. Die Languren sind mit nur noch etwa 60 Tieren auf der Welt vertreten.

Ein Geschenk gab es vom Goldsponsor Krostitzer Brauerei. Nach 20 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit wurde der Vertrag von Ur-Krostitzer um weitere drei Jahre verlängert. Die Besucher dürfen sich am Wochenende auf drei thematische Marktplätze, Kinderprogramme und ein besonderes Abendprogramm freuen. Zudem gibt es für den Zoofan eine Sonderedition der Leipziger Blätter „Unterwegs im Zoo der Zukunft“ mit einer bildreichen Chronik. Auch zahlreiche Tiere bekommen einen Extra-Schmaus serviert – süße Leckerlis und gesunde Geburtstagstorten stehen schon für Elefant, Tiger und Co. bereit.

Mehr Infos unter www.lvz.de/zoo-leipzig.

Von Regina Katzer