1500 Euro werden beim Leipziger Brückenfest für Seenotretter gesammelt

Leipzig. 1500 Euro an Spenden sind beim 3. Leipziger Brückenfest zusammengekommen. Das Geld, das am vergangenen Wochenende eingenommen wurde, fließt an die Dresdner Initiative Mission Lifeline. 300 Rettungswesten könnten davon gekauft werden, erklärte SPD-Politikerin Irena Rudolph-Kokot von der Initiative „Leipzig nimmt Platz“ am Sonntag.

Das Brückenfest in Leipzig hat zu seiner 3. Auflage unzählige Menschen gelockt. Die Spenden der Unterstützter kommen in diesem Jahr Mission Lifeline zu Gute. (Bilder: Dirk Knofe) Zur Bildergalerie

Axel Steier von Mission Lifeline in einer Mitteilung: „Zivilgesellschaftliches Engagement ist von entscheidender Bedeutung für die Seenotretter geworden, während die Staaten sich aus der Verantwortung nehmen.“ Mission Lifeline setzt sich dafür ein, Menschen auf in Seenot geratenen Booten im Mittelmeer zu retten.

joka