Der Finanzausschuss des Leipziger Stadtrates hat am Sonnabend den Weg für mehr Investitionen in der wachsenden Stadt freigemacht. Die Fraktionen einigten sich auf Mehrausgaben im Doppeletat 2ß17/2018 von jeweils 20 Millionen Euro. Die finale Entscheidung fällt am am 1. Februar.