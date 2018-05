Leipzig

Los ging es auf der 20. Leipziger Bierbörse am Freitag mit Bürgermeister Torsten Bonew (CDU) und dem ersten Fass-Anstich auf dem Gelände am Völkerschlachtdenkmal.

In diesem Jahr seien Braumeister aus circa 70 Ländern mit über 700 verschiedene Biersorten aus allen Kontinenten in der Stadt Leipzig vertreten, so Veranstalter Kay Rohr. Die Biergärten verfügten zusammen über tausende überdachte Sitzplätze mit dem Blick auf Europas größten Denkmalsbau. Rohr: „Die Kulisse der Bierbörse Leipzig ist dadurch deutschlandweit einzigartig.“

Zur Galerie Zünftige Musik, gute Stimmung und süffiger Hopfensaft haben Tausende am Samstag zur 20. Bierbörse auf das Gelände am Völkerschlachtdenkmal gelockt.

Die Biere aus aller Herren Länder würden an originalen Ständen und in typisch traditionellen Gebinden gezapft und angeboten. Am Bierschiff oder Oldtimer, am Bierwagen, der Pferdekutsche und der mittelalterlichen Taverne – überall werde der „Hopfentee“ gereicht.

Tschechische Brauerei wieder mit dabei

Bundesweit widmeten sich die Bierbörsen in mittlerweile in 24 Städten der Internationalen Braukunst und begeisterten jährlich über zwei Millionen Menschen, so Rohr. „Die Bierbörse Leipzig zählt seit vielen Jahren zu einer der größten Bierbörsen in Deutschland“, weiß er.

Die tschechische Brauerei „Kozel“ kommt mit zwei neuen Bieren, das Spezial „Rauchbier“ aus Bamberg ist nach fünf Jahren Pause wieder dabei, das „Bio –Bier“ der Brauerei Liebhart aus Detmold hat Premiere wie auch das Salzburger „Stiegl“.

Die Aussteller haben von Freitag bis Sonntag jeweils 15 bis 24 Uhr geöffnet, am Montag fließt das Bier von 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Parkplätze sind kostenlos – und das Gelände ist mit der Straßenbahn gut erreichbar.

Von LVZ