20.921 Leipziger im Dezember ohne Job – Leonhardi zieht gute Bilanz

Leipzig. Die Zahl der Arbeitslosen in Leipzig ist im Dezember saisonbedingt wieder leicht angestiegen. Wie die Agentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte, waren zum Jahresende in der Messestadt insgesamt 20.921 Menschen ohne Anstellung – und somit 239 mehr als noch im November. Die Arbeitslosenquote stieg auf 7,0 Prozent.

Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich allerdings weiter eine für Arbeitssuchende positive Entwicklung, denn im Dezember 2016 lag die Quote in der Messestadt noch bei 7,9 Prozent. Bei der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten wurde zum Jahresende 2017 ein neuer Höchstwert erreicht: Insgesamt 262.537 waren in dieser Kategorie registriert und somit 6705 mehr als noch zum Abschluss 2016.

„Das Jahr 2017 war für den Leipziger Arbeitsmarkt ein gutes Jahr. Es brachte der Stadt im November mit 6,9 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote in einem Monat seit 1991 überhaupt. Erstmals stand eine Sechs vor dem Komma. Darüber haben wir uns alle sehr gefreut“, erklärte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Leipziger Agentur für Arbeit Steffen Leonhardi. Allen Prognosen zufolge setzte sich der Trend sinkender Arbeitslosigkeit und wachsender Beschäftigung auch im Jahr 2018 fort. „Es bleibt für alle Akteure am Arbeitsmarkt noch einiges zu tun, aber die Richtung stimmt und die Entwicklung verstetigt sich immer weiter“, so Leonhardi weiter.

2,38 Millionen Bundesbürger ohne Job

Im gesamten Freistaat waren zum Jahresende 129.700 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet – 3100 mehr als im November. Dies entspreche einer Quote von 6,2 Prozent, teilte die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Mittwoch in Chemnitz mit. Auch im gesamten Bundesgebiet wurde im Dezember ein leichter Anstieg der Arbeitslosenzahlen verzeichnet. 2,385 Millionen Bundesbürger waren im Dezember ohne Job, 17.000 mehr als noch im November. Gegenüber dem Vorjahr ging die Zahl der Erwerbslosen um 183.000 zurück, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 5,3 Prozent.

Im Gesamtjahr 2017 waren im Schnitt 2,533 Millionen Menschen ohne Job - und damit 158 000 weniger als im Vorjahr. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote sank um 0,4 Punkte auf 5,7 Prozent, teilte die BA am Mittwoch mit. Dies entspricht der niedrigsten durchschnittlichen Jahresarbeitslosigkeit seit der deutschen Wiedervereinigung.

Den Anstieg der Arbeitslosenzahl im Dezember führte die Bundesagentur allein auf den Winter zurück. BA-Vorstandschef Detlef Scheele sprach von einer sehr guten Entwicklung: „Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist weniger gestiegen als saisonal üblich, die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern steigen auf hohem Niveau weiter kräftig an.“

Saisonbereinigt sank die Zahl der Jobsucher. Die um jahreszeitliche Einflüsse bereinigte Erwerbslosenzahl lag im Dezember bei 2,442 Millionen. Damit waren rund 29.000 Männer und Frauen weniger ohne Job als im November - im Westen sank die Zahl um 20.000, im Osten um gut 8000.

Die Zahl der Erwerbstätigen lag nach Hochrechnung des Statistischen Bundesamtes im November bei 44,74 Millionen - ein Plus von 50.000 gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr waren es 613.000 Erwerbstätige mehr.

Der Anstieg gehe allein auf mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zurück, hieß es von der Bundesagentur. Diese hat laut Berechnungen der BA von September auf Oktober saisonbereinigt um 69.000 zugenommen. Damit hatten 32,79 Millionen Menschen in Deutschland zuletzt einen regulären Job - 743.000 mehr als ein Jahr zuvor. (mit dpa)

Von mpu