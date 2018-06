Leipzig

Es gibt neue Geschichten von Lama, Elefant & Co.: Horsts Zoogeflüster ist wieder da! Die aktuelle Ausgabe präsentierte LVZ-Lokalchef Björn Meine während der Zoo-Patentage, die bis Freitag im Leipziger Zoo stattfanden. Und für den Zoo-Direktor gab es nach der jüngsten Spende durch den Förderverein (die LVZ berichtete) den nächsten Scheck: Meine überbrachte 2000 Euro. Das Geld stammt aus den Verkäufen von Horsts Zoogeflüster im vergangenen Jahr: Das Heft erscheint einmal im Jahr – es kostet drei Euro, 50 Cent pro verkauftem Heft fließen in den Artenschutz.

Das bleibt auch weiterhin so. Seit Freitag gibt es den neuen Horst in den LVZ-Geschäftsstellen, in den Zoo-Shops, im Pressefachhandel, über die gebührenfreie Hotline 0800/2181-070 sowie unter www.lvz-shop.de. Es gibt unter anderem ein Gorillababy-Poster, ein Erdmännchen-Würfelspiel, Interessantes zur neuen Südamerika-Anlage sowie historische Fotos aus 140 Jahren Zoo-Geschichte.lvz

Von lvz