Leipzig

Livemusik und DJs haben am Samstag zum Honky Tonk die Leipziger in insgesamt 28 Kneipen gelockt. Mit dabei waren verschiedenste Musikgruppen von Leipziger Initiativen, Kult-Bands aus Sachsen und überregionale Künstler. Eröffnet wurde das Honky Tonk um 18 Uhr in der Moritzbastei.

Seit 1994 lockt das Kneipen-Festival mittlerweile Musikbegeisterte in die teilnehmenden Locations, die im gesamten Leipziger Stadtgebiet verteilt sind.

Inzwischen ist das Festival fester Bestandteil der Leipziger Kulturszene geworden. Dabei entstand das Honky Tonk eigentlich in Franken – aus einer Weinlaune heraus, wie der Grüner Dominik Brähler verriet.

