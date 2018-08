Leipzig

Eine Besonderheit gibt es bei der zehnten Hund & Katz am 25. und 26. August in Leipzig. Durch den sächsischen Ferienkalender liegt der traditionelle Termin an diesem Wochenende bereits in der Schulzeit. Dennoch hofft der Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) wieder auf 35 000 Besucher. Vielleicht werden es durch das Ende der Urlaubszeit und die weniger heißen Temperaturen bei 20 Grad sogar noch etwas mehr, so Ausstellungsleiter und VDH-Geschäftsführer Leif Kopernik. Gleichwie: Im Mittelpunkt stehen in jedem Fall über 4400 Rassehunde aus 27 Nationen, die in den Bewertungsringen um Titel und Trophäen wetteifern. Was für eine Zahl: 246 Hunderassen sind im Wettbewerb dabei.

Kurzporträts von etlichen Hunderassen

Doch die Hund & Katz will nicht nur erfahrenen Züchtern und Hundehaltern viel bieten, betont Kopernik. „Wer überlegt, sich vielleicht einen Hund anzuschaffen, bekommt hier alle Informationen und einen einzigartigen Überblick.“ So werden im Showring in Halle 4 an beiden Tagen von 11 bis 14.30 Uhr etliche Hunderassen mit ihren Bedürfnissen und Eigenarten durch Fachleute in jeweils zehn Minuten vorgestellt. Dazwischen erklärt Sabine Wolff, eine der besten Dog-Frisbee-Sportlerinnen der Welt, wie man durch Spielen das Vertrauen des vierbeinigen Freundes gewinnt, Bindung sowie Motivation stärkt und Kontrolle behält.

30 Informationsstände von Mitgliedsvereinen

Zudem widmen sich 30 Informationsstände (oft von VDH-Mitgliedsvereinen) verschiedenen Hunderassen. Das proppevolle Rahmen- und Mitmachprogramm setzt auf Spaß, Gesundheit und vor allem den Trend, dass sich Hundehalter heute viel mehr und intensiver mit ihren Schützlingen beschäftigen. So der HSV Leipzig-Süd/Markkleeberg den Turnierhundesport vor (jeweils 10.30 Uhr), es gibt Dog Dancing (11.50 und 13.15 Uhr), ganztägig Dog Diving samt Erinnerungsfoto am großen Pool, auch Tests zu weiteren Sportarten. Die „Helfer auf vier Pfoten“ erklären Kinder den Umgang mit Hunden. Die Diensthundestaffel der sächsischen Polizei sowie die Rettungshundestaffel vom Landkreis Leipzig sind ebenfalls dabei. Hinzu kommen fast 100 Industriestände, an denen auch die Besucherhunde (Impfausweis mit aktueller Tollwutimpfung ist Pflicht) so manches Leckerli abstauben können.

Melderekord für Katzenschau in Halle 2

Für die Rassekatzenschau in Halle 2, wo täglich 11 und 14 Uhr Tierpsychologin Barbara Teichmann Tipps zur Ersten Hilfe sowie zum Verhalten der Samtpfoten gibt, konnte der Verein Felidae einen neuen Melderekord verbuchen. „Erstmals sind es 400 Katzen aus 29 verschiedenen Rassen“, sagt Vorsitzende Margaret Notthoff.

Neues Verkehrsleitsystem an der Messe

Staus bei der Anfahrt erwartet Simone Dietz von der Messe trotz der aktuellen Baustelle auf der Maximilianallee nicht. „Die Messe hat gerade ein neues Verkehrsleitsystem aufgebaut, mit dem wir die Autos noch flexibler und schneller auf den richtigen Parkplatz lenken können.“

Geöffnet ist Sonnabend und Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt an den Tageskassen kostet 9 Euro für Erwachsene, 6 Euro für Jugendliche, Studenten und Schwerbehinderte, 4 Euro für Kinder (6 bis 12 Jahre), 19 Euro für Familien (zwei Erwachsene und zwei Kinder). www.messe-hund-und-katz.de

Von Jens Rometsch