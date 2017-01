Leipzig. „Oh Gott!“, entfährt es einer Studentin, die gerade flott von einem Gerüst abgeseilt wird. „Sieh an – scheinbar haben wir heute viele Gläubige hier“, pariert Steffen Wollenburg prompt und lächelt milde. Der Höhenretter von der Leipziger Berufsfeuerwehr probt auf einem zehn Meter hohen Baugerüst mit angehenden Medizinern die Notversorgung von Verletzten. „Fast alle trauen sich da rauf“, sagt der 37-Jährige nach den ersten Durchgängen an der Strickleiter. „Aber weil es von oben oft doppelt so hoch aussieht wie von unten, ist abwärts nicht jedermanns Sache.“ Auch an einer Schleiftrage mit Vakuummatratze lassen sich die Studenten einweisen, um anschließend die gut Verschnürten mit den scheinbar blutigen Köpfen abtransportieren zu können.

Von Dienstag bis Donnerstag absolvieren 350 Medizinstudenten des siebten Semesters im Leipziger Werk 2 verschiedenste Übungen aus dem Alltag der Lebensretter. Dabei können sie sich an echten Geräten und Fahrzeugen der Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter Unfallhilfe und der Leipziger Berufsfeuerwehr in praktischen Übungen als Notarzt ausprobieren. In der Kulturfabrik in Connewitz „bekommen die künftigen Humanmediziner von 50 Rettungsdienstmitarbeitern und Feuerwehrleuten Aufgaben und praktische Tipps“, sagt Albrecht Scheuermann, Referatsleiter Rettungsdienste und Katastrophenschutz beim ASB-Landesverband Sachsen. „An insgesamt neun Stationen lernen die Studierenden das korrekte Handeln als Notarzt und können ihre theoretischen Kenntnisse in der simulierten Praxis beweisen“, so der Organisator der Übung.

Das eben noch schwer verletzte „Opfer“ steigt lächelnd von der Rettungstrage

Bergung aus einem auf dem Dach gelandeten Unfallfahrzeug ist eine dieser heiklen Stationen. Auf engstem Raum müssen sich die Helfer ans eingeklemmte Unfallopfer rankämpfen, um unter den prüfenden Blicken der Feuerwehrleute und Notärzte die Bergung hinzukriegen. Eine schweißtreibende Angelegenheit. Diesmal geht alles gut: Das eben noch schwer verletzte „Opfer“ Julia Piegsa (28) steigt lächelnd von der Rettungstrage. „Eine ganz ungewohnte Situation“, beschreibt die gelernte Krankenschwester aus Leipzig, die später Anästhesistin werden möchte, was in dem Autowrack gerade passierte. Ein „Aha-Effekt“ für jeden, der noch nie in so einer Klemme steckte, sei das gewesen. „So ein Perspektivwechsel kann helfen, gewohnte Denkschemas zu durchbrechen“, pflichtet Florian Prager, einer ihrer Retter, bei. Der 22-Jährige aus Gera will zwar später Chirurg werden, ist aber dennoch „dankbar für die Möglichkeit, sich hier von Profis verschiedene Techniken und Tipps abzulauschen“, wie er sagt.

Viele offene Brüche, blutende Köpfe und kollabierte Kreisläufe sind auf den neun Stationen zu versorgen. Spätestens hier wird den Meisten klar: Rettungsdienst erfordert nicht nur Köpfchen und schnelle Entscheidungen, sondern ist auch Schwerstarbeit. Allein eine bloße Herzdruckmassage über einige Minuten treibt auch den Puls des Helfers nach oben.

Bei der Wasserrettung eines Schwerverletzten sorgen sich die Studenten um die Tragfähigkeit der schwimmenden Rettungsmatratze. „Keine Sorge“, sagt ASB-Rettungssanitäter Eric Nisius. „Die Vakuummatratze hält über eine Tonne aus – damit könnten wir sogar ein Pferd aus dem Wasser holen.“ Selbst ausprobiert habe er das aber noch nicht, bekennt der 37-Jährige.

Training als Baustein der notfallmedizinischen Ausbildung

Mit der Drehleiter der Berufsfeuerwehr geht es auch noch aufs zwölf Meter hohe, verschneite Hallendach. „Das ist schon verdammt wacklig“, gesteht die Kursteilnehmerin Eva Schweickert aus Leipzig, „besonders wenn noch ein Verletzter mit im Förderkorb ist.“

Solche Erkenntnisse sind durchaus beabsichtigt. „Das Training ist ein wesentlicher Baustein unserer praxisorientierten notfallmedizinischen Ausbildung“, erklärt Alexander Dünnebier, der ärztliche Leiter der Übung. Die praxiserprobten Mentoren vermittelten Kenntnisse über rettungsdienstliche Abläufe und den Umgang mit spezieller Rettungstechnik, ergänzt Organisator Scheuermann.

Sachsens ASB-Landesverband organisiert die Kurse seit 13 Jahren mit der Medizinischen Fakultät der Uni Leipzig. „Das praxisorientierte Notfalltraining hat sich als sinnvolle Ergänzung des Medizinstudiums etabliert“, betont der Verbandsvorsitzende Matthias Czech aus Radeberg. Offenbar sehen das die Studenten ebenso – sie bewerten den Kurs regelmäßig mit Bestnoten. „Und auch die Mentoren sind immer gern dabei“, versichert Scheuermann.

Von Winfried Mahr