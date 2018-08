Leipzig

Leipzigs neues Naturkundemuseum soll künftig in der Champions League spielen und weit über die Stadtgrenzen hinaus ausstrahlen. Die Umsetzung des Konzeptes in der Halle 7 der Baumwollspinnerei in Leipzig-Lindenau wird aber wesentlich teurer als geplant. Jetzt zieht die Stadt die Notbremse.

„Die Kosten für einen Umbau für das Museum sind immens und nicht verhältnismäßig“, sagte die Kulturbeigeordnete Skadi Jennicke am Donnerstag. Sie werden mit 37,5 Millionen Euro veranschlagt.

So ist vor allem der baulich-statische Zustand schlechter als bislang angenommen. Deshalb muss der Stadtrat nun grundsätzlich entscheiden, ob das Projekt (geplanter Etat 10,1 Millionen Euro, davon 2,5 Millionen Euro für die museale Ausstattung) überhaupt so umgesetzt wird.

Vervierfachung der Baukosten

„Wir schlagen dem Stadtrat vor, das Museum nicht an diesem Standort anzusiedeln“, so die Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke. „Ich hätte mir gewünscht, das Museum dort zu entwickeln. Eine fast Vervierfachung der Baukosten ist nicht zu vertreten“, so Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU).

Die alte Fabrikhalle wird derzeit saniert. Sie soll vom Leipziger Tanztheater, dem Theater Lofft sowie dem Theater der Jungen Welt genutzt werden. Daran gibt es trotz Verzögerungen keine Abstriche.

Konzept mit Mammut hat Bestand

„Mein Konzept kann auch an einem anderen Standort umgesetzt werden“, sagte Ronny Maik Leder, der Chef des Museums. So soll die erste deutsche Tiefsee-Expedition mit dem Forschungsschiff Valdivia 1898, eine Skulptur aus Tierpräparaten ebenso wie das Mammut von Borna der Blickfang der modernen Präsentation werden.

Für das Naturkundemuseum laufen bislang die Planungen. Das Naturkundemuseum ist derzeit in einem maroden ehemaligen Schulhaus am Goerdelerring beheimatet. Da Brandschutzauflagen erfüllt worden sind, hat die Dauerausstellung nach jahrelangen Einschränkungen auch in der Woche wieder für alle Besucher offen. Zuletzt war ein Besuch der oberen Etagen wochentags nur für Gruppen nach Voranmeldung möglich.

