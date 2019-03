Leipzig

Vier mal vier ist nicht zwingend 16: Am Wochenende hat die Freiwilligen-Agentur Leipzig den 4444. Ehrenamts-Pass vergeben. Der Geadelte heißt Nikolai von Skerst und arbeitet beim Projekt „Wir sind Paten“ mit. Im Offenen Treff in der Zschocherschen Straße 50 überreichte ihm Agentur-Chefin Birgit Höppner-Böhme am Freitag das Dokument. Der Pass ist einerseits ein Dankeschön für das ehrenamtliche Engagement, zum anderen ermöglicht er bei Veranstaltungen Preisnachlässe – dank der Kooperation der Agentur mit Partnern aus Kultur und Wirtschaft.

Zeit für ungezwungene Begegnungen

Nikolai von Skerst freut sich über die Anerkennung – und die Aufmerksamkeit für „Wir sind Paten“. Der 21-Jährige stieß vor rund eineinhalb Jahren zu dem Projekt, das Patenschafts-Tandems betreut und Veranstaltungen und Seminare organisiert, um die Integration von Geflüchteten zu verbessern. Zweimal sprang von Skerst für einen verhinderten Freund beim Deutsch-Unterricht ein. „Es hat mir dort so gut gefallen, dass ich später ein eigenes Projekt angeschoben habe“, erzählt der Student der Wirtschafts- und Politikwissenschaften. Einmal pro Woche kümmert er sich um einen offenen Treff, bei dem es abseits von straffen Kursen für zwei bis drei Stunden um ungezwungene Begegnungen geht. „Manchmal spielen wir einfach Spiele, unterhalten uns oder klären Details von Hausaufgaben oder Bewerbungen“, erzählt von Skerst, der aus seiner Tätigkeit selbst viel mitnimmt. „Zu sehen, wie man konkret Menschen unkompliziert helfen kann – beispielsweise bei der Jobvermittlung – davon bekomme ich gute Laune.“ Die Nachfrage bei „Wir sind Paten“, so registriert er, steigt kontinuierlich.

Den Ehrenamts-Pass gibt’s seit 2004

Der Ehrenamts-Pass wird seit 2004 von der Freiwilligen-Agentur vergeben, die eine Schnittstelle ist für Menschen und Einrichtungen, die bürgerschaftliches Engagement suchen beziehungsweise anbieten. Der Pass kann von gemeinnützigen Organisationen beantragt werden und ist für das jeweilige Kalenderjahr gültig. Voraussetzungen sind ehrenamtliche Arbeit seit mindestens einem Jahr und ein bestimmtes Minimum an unentgeltlichen Arbeitsstunden, aufgefächert auf der Website der Freiwilligen-Agentur.

www.freiwilligen-agentur-leipzig.de

Von Mark Daniel