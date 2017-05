Leipzig. Genau ein Jahr nach dem Katholikentag begrüßt Leipzig wieder Schalträger und Posaunenchöre: Einer der sechs evangelischen „Kirchentage auf dem Weg“ wird am Donnerstag eröffnet. Zum Auftakt gibt es am Himmelfahrtstag viele Gottesdienste, einen Pilgerweg am Wasser, Podien, Konzerte sowie einen zentralen Gottesdienst am Abend auf dem Markt (18.30 Uhr). Insgesamt sind mehr als 500 Veranstaltungen an 100 Orten geplant. Die Organisatoren rechnen mit mehreren Zehntausend Besuchern – allerdings sollen bislang lediglich rund 10 000 Dauerkarten verkauft worden sein. Der Etat für das Christentreffen beläuft sich auf rund sechs Millionen Euro.

Der zentrale 36. Deutsche Evangelische Kirchentag beginnt bereits heute mit einem Abend der Begegnung in Berlin. Den Abschluss bildet ein großer Festgottesdienst am Sonntag (12 Uhr) in Wittenberg. Auf den Elbwiesen werden dann bis zu

250 000 Gläubige erwartet.

Das Protestantentreffen in Leipzig steht unter dem Motto „Musik, Disput, Leben“. 80 Konzerte aus unterschiedlichen Bereichen wird es geben, darunter Uraufführungen und Werke, die eigens für den Kirchentag komponiert wurden. Auf dem Markt ist eine riesige Reformations-Show geplant: „Zum Licht“ lautet der Titel des 70-minütigen Open-Air-Spektakels. Daneben werden vor allem die Blechbläser das Straßenbild der Stadt bestimmen. Höhepunkt ist das Festkonzert mit 4000 Bläsern am Sonnabend (18 Uhr) auf dem Augustusplatz. Bereits am Samstagnachmittag (ab 14 Uhr) sorgen Hunderte Tische, Teller und Tassen auf der Petersstraße für ein Novum: Die belebte Einkaufsmeile soll zur längsten Kaffeetafel Sachsens werden.

Zu den Podien werden unter anderem der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU), Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD,) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und Luther-Botschafterin Margot Käßmann erwartet. Einen Ausschluss der Alternative für Deutschland (AfD) gibt es im Unterschied zum Katholikentag übrigens nicht – allerdings hat die umstrittene Partei für keines der Podien ihre Teilnahme angemeldet.

Kirchentags-Präsidentin Christina Aus der Au rechnet mit einem fröhlichen Treffen in Leipzig: „Ich hoffe, dass der Dreiklang Musik, Disput, Leben erfahrbar wird. Hunderte Bläser werden die Musikstadt Leipzig zum Klingen bringen, im Kongresszentrum wie in den Kneipen wird diskutiert und auch gestritten und darüber geredet, was wirklich wichtig ist im Leben.“ Luther-Botschafterin Margot Käßmann ist optimistisch: „Kirchentage in Leipzig sind immer etwas Besonderes. Ich erinnere mich gern an 1997 und den großen Abschlussgottesdienst im alten Zentralstadion mit mehreren Zehntausend Gläubigen.“

Olaf Majer