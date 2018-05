Mit den Schwerpunkten „Langstreckenwanderungen“, „Kinder- und Familientouren“, „geführte Touren“ und „Aktiv-und Gesundheitswanderungen“ bietet die 7-Seen-Wanderung ein Wander-Erlebnis für Jedern. Die längste Tour der 7-Seen-Wanderung, die „Neuseenland XXL“, ist in diesem Jahr eine der meist gebuchten Touren. Mit stolzen 107 Kilometern ist sie eine echte Herausforderung und lässt die Herzen der Langstreckenwanderer höher schlagen.

Einige der Touren der 7-Seen-Wanderung sind bereits ausgebucht. Für die übrigen Wanderungen ist je nach Platzverfügbarkeit eine Nachmeldung am jeweiligen Starttag direkt am Startort möglich, dann fällt eine zusätzliche Gebühr an.

Bei den „Kinder- und Familientouren“ kommen kleine Abenteurer voll auf ihre Kosten. Es ist tierisch was los auf den Strecken. Neben Maikäfern, Lamas und Alpakas gibt es viel zu erleben auf den Wanderungen durch Markkleeberg und Umgebung.

Auch die „geführten Touren“ warten mit einigen Überraschungen auf. Es locken wieder viele spannende Touren, die von fachkundigen Führern begleitet werden. Die Vielfalt reicht von Touren mit Tieren über Wasserwandern bis hin zu Historischem aus der Zeit der Völkerschlacht.

Rückblick - Fotos von der 7-Seen-Wanderung 2017

Zur Galerie Am Freitag fiel der offizielle Startschuss zur 14. Auflage der 7-Seen-Wanderung. Die Wanderfreunde wurden in Markkleeberg begrüßt, bevor es los auf die ersten Touren ging. Auch die Wanderer der längsten Routen machten sich auf den Weg: Bei 103 beziehungsweise 107 Kilometern sind sie den größten Teil des Wochenendes unterwegs.

Veranstaltungsdatum

4. bis 6. Mai 2018

Kategorie

Mehrkampf

Veranstalter

Sportfreunde Neuseenland e.V.

Info-Webseite

Wanderstrecken

Streckenlängen von 16 km bis 107 km

7-Seen-Wanderstrecken

Auf den 11 bis 107 Kilometer langen ungeführten Strecken herrscht dann Ausnahmezustand: Vereine in originalgetreuen Kostümen, Rekonstruktionen historischer Ereignisse und Wege im Fackelschein bestückt mit sächsischer Herzlichkeit. Neben vielen emotionalen Momenten erlebt ihr eine Landschaft im Wandel: die einstige Tagebaulandschaft wird zur attraktiven Tourismusregion.

Thematische Touren

Wissbegierige Wandersleut' können auf Erkundungstour durch das Leipziger Neuseenland gehen. Einige der Touren führen zu sehenswerten und bedeutungsvollen historischen Orten. Andere Wege verlaufen quer durchs Grüne der ehemaligen Tagebaulandschaft. Wer es tierisch mag, kann auf einer von drei Touren den Leipziger Zoo erkunden. Und da Wandern und Singen gut zusammenpassen, findet sich auch für gesangesfreudige Wanderer etwas im Tour-Programm. Alle Streifzüge werden von echten Kennern ihres Fachs begleitet.

Kinder und Familie

Für die jüngsten Teilnehmer hat der Veranstalter besonders spannende Wanderungen im Programm. Unterwegs gibt es Rätsel zu lösen, Geschichten zu belauschen und natürlich Spiel und Spaß für Klein und Groß. Wanderungen für Entdecker, Forscher und Künstler führen durch den agra-Park oder an die Seen. Ob mit Lamas und Alpakas oder im Kanu auf Schatzsuche unterwegs, Spannung ist garantiert. Die kleinsten Wanderer gehen traditionell auf der Maikäfertour als erste los und erleben im agra-Park historische Spiele, Hundetraining, die histroische Feuerwehr, Pflastermalerei und vieles mehr.

Aktiv und gesund

Warum ist Bewegen auf physischer und psychischer Ebene für uns so wichtig? Und warum ist die körperliche Bewegung an der frischen Luft eine ideale Kombination, um das eigene Wohlbefinden zu erhöhen? Diese und weitere Fragen zum Thema Gesundheit werden hier beim Wandern in kleineren Gruppen thematisiert. Ziel ist es, mal „abzuschalten“, die Achtsamkeit für die eigene Gesundheit zu schulen sowie neue Energie zu sammeln. Gesundheitstouren sind teilnehmerbegrenzt.

Wertung

Da keine Zeitnahme erfolgt, ist eine eindeutige Platzierung nicht feststellbar. Aus diesem Grund wird den Wertungsstrecken für die Sparkassen-Challenge entsprechend des Schwierigkeitsgrades eine Platzierung zwischen dem 1. und dem 40. Platz zugeordnet.

Für die Wertung der Sparkassen-Challenge wird die Stempelkarte der Strecke kontrolliert.