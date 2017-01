Leipzig. 120 Meter sind es bis nach oben, die Schnellsten brauchen dafür nicht einmal fünf Minuten. Beim Treppenlauf im Leipziger Uniriesen am Augustusplatz war am Samstagmorgen Höchstform gefragt. Etwa 100 Läufer bezwangen im Rahmen des City-Boot-Camps die rund 700 Stufen bis zur Aussichtsplattform in der 31. Etage des Hochhauses.

Bereits zum fünften Mal wurden dabei Spenden für das Myelin-Projekt zugunsten der Multiple-Sklerose-Forschung gesammelt. Auch GP2-Rennfahrer Marvin Kirchhöfer aus Leipzig ging erstmals mit an den Start. Mehr im Video: