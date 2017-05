Leipzig. Auf dem Leipziger Marktplatz hieß es am Sonntag zum 20. Mal „Courage zeigen“: Das schon zur Tradition gewordene Benefiz-Konzert gegen rechtsextreme Gewalt und Rassismus lockte bei Sonnenschein nach Angaben der Veranstalter im Tagesverlauf rund 8000 Besucher an. Der Preis „Couragiert in Leipzig“ ging in diesem Jahr an den Schüler Benjamin Heinsohn. Er engagierte sich mit einer Petition für einen Mitschüler, dem die Abschiebung in den Kosovo droht.

Das musikalische Programm eröffnete „Moon Echo“. Die Band hatte den 19. Nachwuchswettbewerb gewonnen. m Laufe des Abend folgen Wincent Weiss, Heinz Rudolf Kunze, Alexa Fesser, City, Machine, Volkan und Kerstin Ott.

Für alle Künstler sei die Teilnahme am 20. Courage Konzert ein Herzensanglegenheit gewesen, so die Veranstalter. Heinz Rudolf Kunze sagte: „Ich bin sehr glücklich, dass ich zum 20. Jubiläum meinem Freund Sebastian Krumbiegel endlich den Wunsch erfüllen konnte, hier aufzutreten und es war auch mir ein Bedürfnis, denn zum Thema Courage habe ich ja einige Lieder im Programm.“

Bei sonnigem Wetter kamen tausende Besucher zur 20. Ausgabe von "Courage zeigen". Zur Bildergalerie

Moderiert wird die Veranstaltung wie immer von Sebastian Krumbiegel und Griseldis Wenner. Veranstalter ist der Verein Courage-zeigen, Schirmherr ist Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Die Konzertagentur MAWI ist in diesem Jahr zum ersten mal Mitveranstalter.

chg

