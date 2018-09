Leipzig

Eine vermisste 88-Jährige aus Leipzig ist wieder aufgetaucht. Die Rentnerin ist nach Angaben der Polizei wohlauf, wurde aber vorsorglich dennoch ins Krankenhaus gebracht und untersucht. Am Dienstag hatten die Beamten eine Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben.

Die Frau war am Montagabend aus ihrem Zimmer im Seniorendomizil der AWO in der Teichmannstraße 1 in Leipzig-Liebertwolkwitz verschwunden und war zunächst trotz intensiver Suche unauffindbar.

soa