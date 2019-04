Leipzig

Bei der großen Schlagernacht des Jahres in der Arena Leipzig trafen am Sonnabend so einige Stars der Szene auf ein tanz- und singwütiges Publikum. Höhepunkt des ersten Teil: Schlagerkönig Howard Carpendale.

Wie waren die Schlagerstars drauf?

Ihr Job ist, gute Laune aus der Erinnerung zu zaubern, das haben sie drauf. Ross Antony besser als Vincent Gross und die Münchener Freiheit besser als Sonia Liebing. Howard Carpendale sowieso. Wobei Moderator René Travnicek, Warm-up-Profi, routiniert durch die Umbau-Pausen half.

Wie war die Stimmung?

Wie bei Junggesellinnenabschieden, den besseren. Das wirklich lange Anstehen der 9000 Besucher vor den Einlasskontrollen versüßte sich eine amüsierbereite Ben-Zucker-Fangruppe mit Hoffnung auf Leibesvisitationen. Alle schienen freiwillig da zu sein; sie zeigten sich textsicher und bestens unterhalten. Und das in einer Altersspanne von 39a bis z. Die meisten verheiratet, wie Moderator Travnicek ermittelt hat.

Was waren die Höhepunkte?

Bei einem Konzert von 18 Uhr bis Mitternacht wären sechs Stunden voller Höhepunkte gesundheitsgefährdend. Als Headliner des ersten Teils lief alles auf Howard Carpendale zu. Wofür Ross Antony als Opener den Boden bereitet hat mit Covern wie „1000 mal berührt“. Überhaupt sind es die historischen Hits, die die Stimmung halten. Auch „Jugendliebe“, einen Titel, den Sonia Liebing sang, gehörte zu den Rennern des Abends. Naja, eigentlich hat das Publikum gesungen. Wie fast alles.

Wie waren Sound und Bühne?

Flitter, Glitzer, leuchtende Krönchen und Smartphone-Licht, wo sie gebraucht wurden, fanden ihr Äquivalent im Sound. Für die Münchener Freiheit, die zuletzt in Leipzig aufgetreten sind, gab es sogar Bühnennebel in der „geilen Halle“ ( Carpendale). Alles sehr 90er und damit jünger als die meisten Hits. Eine große Videowand sorgte für mehr optische Nähe, wenngleich das Pink von Ross Antonys Anzug im All zu sehen gewesen wäre. Aber die Arena ist ja überdacht.

Wie hoch war der Unterhaltungsfaktor?

Enorm, wenn auch mit leichten Durchhängern bei den Newcomern, bei denen Stimme und Charisma noch auf dem Weg sind. Aber bei den alten und ganz alten Hasen brannte die Luft und wurde im Innenraum getanzt wie bei einer Ü-50-Party. Alles in allem hält die Schlagernacht, was sie verspricht: Samstagnacht – und Du hast nur ihre Lieder.

Im zweiten Teil des Abends brachten noch weitere Sänger die Stimmung zum Kochen, und zwar Beatrice Egli, die Zipfelbuben, Ben Zucker, Mitch Keller, Kerstin Ott und Bernhard Brink.

Von Janina Fleischer