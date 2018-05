Leipzig

Nach den zahlreichen Baustellen im Leipziger Stadtgebiet müssen sich Autofahrer auf ein weiteres Nadelöhr einstellen. Im Juni wird auf der Autobahn 14 zwischen den Abfahrten Leipzig-Nord und Leipzig-Mitte die Fahrbahn erneuert. Das teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit. Behinderungen sind schon vom 23. Mai an zu bemerken. Da werde nämlich die Baustelle eingerichtet.

Der Verkehr rolle in Richtung Dresden während der Arbeiten zunächst nur auf zwei statt wie gewohnt auf drei Spuren. Vom 10. Juli an soll die Routenführung noch einmal verändert werden. Dann teilen sich die Fahrzeuge die Spuren auf der Gegenfahrbahn in beide Richtungen. Der Rastplatz Birkenwald werde in dieser Zeit gesperrt.

Insgesamt werden 3,2 Kilometer der Autobahn saniert. Die Kosten betragen dafür rund 4,3 Millionen Euro. Mitte Oktober soll die Erneuerung abgeschlossen sein.

Von mro