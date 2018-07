„Heimat“ ist ein Begriff, der in gegenwärtigen Debatten schnell mal fällt. In einer Podiumsdiskussion des Leibniz-Instituts für Länderkunde und der Uni Leipzig hat sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer am Dienstag im Paulinum Gedanken darüber gemacht, was „Heimat“ heutzutage überhaupt bedeutet.