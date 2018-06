Leipzig

Bis zu 30 Grad haben die Leipziger am Mittwoch schwitzen lassen – doch damit soll es am Donnerstag vorbei sein. „Es zieht eine Kaltfront von Nordwest nach Südost“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwochabend zu LVZ.de.

Dabei beginnt der Donnerstag, der zeitgleich der kalendarische Sommeranfang ist, zunächst warm. Zwischen 24 und 26 Grad erwartet der DWD bis zum Nachmittag. Spätestens am Abend fallen die Temperaturen der Vorhersage nach jedoch drastisch. „Zehn Grad sind möglich“, so der Experte. Ähnlich sieht es am Freitag aus. Zwischen 14 und 16 Grad soll das Thermometer maximal erreichen.

Windböen und Sprühregen in Leipzig

Mit der kalten Luft kommt auch kräftiger Wind in die Messestadt. Mindestens Windböen, möglicherweise sogar stürmische Böen könne es am Donnerstag geben, ist sich der Meteorologe sicher. Außerdem werden immer wieder Schauer erwartet. Allerdings ist laut DWD sowohl am Donnerstag als auch in den kommenden Tagen nicht mit großen Niederschlagsmengen, sondern eher mit Sprühregen zu rechnen.

Dabei hatten gerade Kleingärtner in Leipzig auf größere Wassermengen gehofft. Denn die Wärme der vergangenen Wochen und die damit einhergehende Trockenheit macht den Pflanzen in der Region zu schaffen. Wer einen Garten bewirtschaftet, muss derzeit kräftig zugießen.

Und auch die Leipziger Stadtreinigung hat mit dem Bewässern alle Hände voll zu tun. Dabei könnten nicht alle Grünflächen gleichermaßen bewässert werden, heißt es vom Eigenbetrieb der Stadt.

Zur Galerie In diesen Freibäder finden Sie Abkühlung.

Zur Galerie In diesen Gewässern finden Sie an heißen Tagen eine Erfrischung.

jhz