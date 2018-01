Ab Freitag: LVZ-Reisemarkt im Leipziger Hauptbahnhof

Leipzig. Lust auf Urlaub machen will der LVZ-Reisemarkt im Hauptbahnhof. Am 2. und 3. Februar versorgen 30 Aussteller junge und ältere Besucher, Familien und Alleinreisende mit Tipps für die nächste Urlaubsfahrt. Tänzer, Musiker und Sportakrobaten sorgen für das Rahmenprogramm – und am LVZ-Stand gibt es mehrmals täglich Preise zu gewinnen. Freitag ist von 10 bis 20 Uhr geöffnet, Sonnabend von 10 bis 18 Uhr.

Seit vielen Jahren ist der LVZ-Reisemarkt eine der beliebtesten Reisebörsen in Mitteldeutschland: Zum mittlerweile 15. Mal bekommen Urlaubslustige hier gebündelt Impulse direkt aus der Tourismuswelt. Unter den 30 Ausstellern sind Tourismusverbände, Ferienregionen und Städte aus ganz Deutschland, aber auch Reisebüros und Hotels.

Der Vorteil: Während Urlaubslustige sonst mehrere Stunden im Internet oder in Reisebüros recherchieren müssten, bekommen sie auf dem Reisemarkt alle Infos direkt vor Ort und von Angesicht zu Angesicht. Hinzu kommen Schnäppchen und Geheimtipps.

Für ein buntes Rahmenprogramm sorgen etwa Jan Grepling am Saxofon, die Tänzerinnen der Leipziger Showdance Queens, die Bauchtanzgruppe Al-Oriental und die Sportakrobaten des BC Eintracht. Am Stand der LVZ warten insgesamt 50 attraktive Preise auf die Besucher: Bei fünf Verlosungsrunden gibt es Reisegutscheine, Eintrittskarten, Gutscheine für das Promenaden-Einkaufszentrum Hauptbahnhof und viele weitere Überraschungen zu gewinnen. Mehr rund um die Veranstaltung gibt es auf

Von lvz