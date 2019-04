Leipzig

Leipziger Autofahrer aufgepasst: Ab Mittwoch wird es zu Verkehrseinschränkungen im Osten der Stadt kommen. Wie die Leipziger Wasserwerke am Dienstag mitteilten, liegt derzeit ein Schaden an einer Trinkwasserleitung in der Wurzener Straße vor. „Wegen eines Wasseraustritts im Fahrbahnbereich“ wird die stadtauswärtige Spur deshalb ab Mittwoch zwischen Dresdener und Torgauer Straße gesperrt.

Das kommunale Unternehmen will die Leitung und die Ableitung des Oberwassers dann überprüfen. Die Sperrung soll voraussichtlich bis zum 12. April andauern. Im Straßenbahnverkehr soll es jedoch keine Einschränkungen geben.

von CN