Lokales Leuchtreklame am Brühl - Ab heute soll „Mein Leipzig lob’ ich mir“ wieder leuchten In den vergangenen Wochen wurde sie montiert, ab Donnerstagabend soll sie wieder leuchten: Die Leuchtreklame mit dem Spruch „Mein Leipzig lob‘ ich mir“ wird am Abend offiziell illuminiert.

Leuchtreklame „Mein Leipzig lob ich mir“ und „Willkommen in Leipzig“ auf den Höfe am Brühl in Leipzig. Quelle: Andre Kempner