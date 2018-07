Lokales Verkehrssicherheit - Abbiege-Assistenten: Leipzig will Radfahrer-Unfällen mit Lastern vorbeugen Die wachsende Zahl von Unfällen zwischen Lastern und Radfahrern hat die Stadtpolitik alarmiert. Die SPD fordert, dass die Stadt ihre Fahrzeugflotte aufrüstet. Doch das ist komplizierter als gedacht.

Wie hier in der Prager Straße/Ecke Kommandant-Prendel-Allee erinnern Blumen und weiße Fahrräder an mehreren Stellen in Leipzig an tödliche Radfahrer-Unfälle, die sich beim Abbiegen von Lastern ereigneten. Die Laster-Fahrer konnten die Radler nicht sehen, weil sie sich im sogenannten toten Winkel befanden. Moderne Abbiege-Assistenzsysteme könnten die Radfahrer trotzdem erfassen und so schwere Unfälle verhindern. Quelle: André Kempner