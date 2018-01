Abgebranntes Gebäude in Leipzig-Gohlis wird abgerissen

Leipzig. Ein durch Feuer schwer beschädigtes Mehrfamilienhaus auf der Georg-Schumann-Straße in Leipzig wird seit Mittwochmorgen komplett abgerissen. Wie es hieß, sollen die Arbeiten bis zum Abend weitgehend abgeschlossen sein.

In dem leerstehenden Gebäude war am 30. Dezember ein Brand ausgebrochen. Die Flammen schlugen meterhoch, waren weithin sichtbar. Wegen der Gefahr, dass der Brand auf benachbarte Häuser übergreifen könne, mussten zwischenzeitlich auch diese evakuiert werden. Letztlich konnte die Feuerwehr nicht mehr viel machen, ließ das Haus kontrolliert abbrennen. Wie das Feuer entstand, konnte nicht geklärt werden. Aufgrund der Einsturzgefahr wagten sich Brandermittler nicht in die verkohlte Ruine.

mpu