Abmahnungen nach Zweckentfremdungen von LWB-Wohnungen

Leipzig. Die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) hat in jüngster Vergangenheit einige Fälle von Zweckentfremdung ihrer Mietwohnung über private Übernachtungsportale aufgedeckt. Wie Sprecherin Samira Sachse gegenüber LVZ.de erklärte, hätten Nachbarn konkrete Hinweise für Wohnungsmissbrauch geliefert: „Diesen ist die LWB umgehend nachgegangen und hat Abmahnungen ausgesprochen.“ Die LWB-Sprecherin bestätigte damit auch Informationen der Leipziger Sozialdemokraten, die zunehmend zweckentfremdete Wohnungen im Bestand der LWB angemahnt und dadurch wachsende Probleme auf dem Wohnungsmarkt der Messestadt befürchtet hatten.

Konkrete Zahlen zu den betroffenen Wohnungen nannte Sachse allerdings nicht. Auch gebe es keine regelmäßigen Bestandsprüfungen in den LWB-Gebäuden, die auf Nutzung durch beispielsweise Airbnb, Wimdu und Co. ausgerichtet sind. Um Missbrauch künftig aufdecken zu können, sei man weiterhin auf aufmerksame Nachbarn angewiesen: „Wir werden unsere Mieter unter anderem über unsere Kundenzeitschrift noch einmal gesondert für das Thema sensibilisieren“, so die LWB-Sprecherin. Die eigene Mietwohnung Touristen als Quartier zur Verfügung zu stellen, sei eine illegale Untervermietung. „Es handelt sich um einen Vertragsbruch“, mahnte Sachse. Die LWB erfülle im Auftrag der Stadt Leipzig eine Vielzahl an Aufgaben, dazu gehöre auch die Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum.

SPD: Mietwohnungen stehen dem Markt nicht zur Verfügung

Die SPD-Fraktion im Stadtrat sieht genau diese Aufgaben zunehmend auch durch Missbrauch auf privaten Übernachtungsportalen in Gefahr. „Das Problem sind natürlich nicht diejenigen, die ihre Wohnung für wenige Tage zur Verfügung stellen, weil sie selbst nicht da sind. Das Problem sind vielmehr diejenigen, die Wohnungen anmieten, um diese dann dauerhaft als Ferienwohnungen auf diesen Portalen anzubieten, ohne sie selber zu nutzen“, sagte Fraktionschef Christopher Zenker vergangene Woche. Für die Anbieter sei das ein besonders lukratives Geschäft, wenn diese Wohnungen innenstadtnah oder in besonders beliebten Vierteln liegen. „Allerdings werden dadurch reguläre Mietwohnungen zweckentfremdet und stehen dem Mietmarkt nicht mehr zur Verfügung. Und das ist in Anbetracht des knapper werdenden Wohnraums in Leipzig äußerst problematisch“, so Zenker weiter.

Mehr zum Thema Verknappung des Wohnungsmarktes: Leipzigs SPD kontra Airbnb-Missbrauch

Nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung soll es in Leipzig bereits mehr als 6000 Airbnb-Übernachtungsoptionen geben. Etwa ein Fünftel der Angebote sei dabei von Personen eingestellt worden, die gleich mehrere Wohnungen im Angebot hätten. Das Portal bnb-statistik.de listet besonders viele Airbnb-Plätze in der Südvorstadt, in Plagwitz, Lindenau, Schleußig sowie in der Innenstadt auf – und ein großer Teil als ganze Wohnung und nicht nur als Einzelzimmer.

Von Matthias Puppe