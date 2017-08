Leipzig. Familie, Weggefährten und Freunde haben am Montag mit einem Trauergottesdienst Abschied von Hinrich Lehmann-Grube genommen. Der erste Leipziger Oberbürgermeister nach der Wende war am 6. August mit 84 Jahren einer schweren Krebserkrankung erlegen.

„Er hat es verstanden Menschen mitzunehmen - jenseits von Meinungsverschiedenheiten und erst recht von Befindlichkeiten“, sagte Thomaskirchen-Pfarrerin Britta Taddiken in ihrer Predigt. Hinrich-Lehmann-Grube habe wesentlich dazu beigetragen, dass Leipzig nach der Wende eine so positive Entwicklung genommen habe, würdigte der frühere Verwaltungsbürgermeister Andreas Müller in seinem Gedenkwort.

Zu den Trauergästen in der Thomaskirche zählten neben der versammelten Stadtspitze mit Oberbürgermeister Burkhard Jung unter anderem auch Lehmann-Grubes direkter Amtsnachfolger Wolfgang Tiefensee, heute Wirtschaftsminister in Thüringen, und Sachsens stellvertretender Ministerpräsident Martin Dulig.

Björn Meine