Advents-Quiz: Sind Sie fit für die Weihnachtsmärkte der Region Leipzig?

Leipzig. Von Altenburg bis Wurzen: Ob Mega-Stollen, Eislaufbahn oder skandinavische Spezialitäten – so ziemlich jeder Weihnachtsmarkt in der Region Leipzig hat seine ganz eigenen Besonderheiten. Doch wie gut kennen Sie diese? Mit wie vielen Kugeln ist etwa der Leipziger Weihnachtsbaum geschmückt, wie hoch das Riesenrad auf dem Augustusplatz und welcher Markt hat am längsten geöffnet? Testen Sie Ihr Wissen!

Mitmachen ist ganz einfach: Klicken Sie sich durch unser Bilder-Quiz, wählen Sie bei jeder der zehn Fragen innerhalb von 30 Sekunden eine der drei Antwortmöglichkeiten aus und füllen Sie anschließend das Teilnahmeformular aus. Sie können so oft spielen, wie Sie möchten.

Wir verlosen unter allen Quiz-Teilnehmern 5x1 Einkaufsgutschein für Galeria Kaufhof im Wert von 25 Euro.

Am Ende erfahren Sie zudem anhand Ihrer Punktzahl, ob Sie eher ein Advents-Muffel oder der X-mas-Experte sind. Versuchen Sie Ihr Glück! Es gelten unsere Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbestimmungen.

Bitte beachten Sie: Nur komplett ausgefüllte Anmeldeformulare nehmen an der Verlosung teil. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren. Die Gewinner werden benachrichtigt.

Gewinnspielende: Donnerstag, 14. Dezember 2017 (10 Uhr)

Von LVZ