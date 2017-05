Leipzig. Für besonderes Engagement für eine zukunftsfähige Entwicklung der Stadt hat Leipzig am Dienstag die Agenda-21-Preise 2017 verliehen. Der Verein „Eine Welt Leipzig“ gewann in der Kategorie „Zeichen setzen – Spuren hinterlassen“. Gelobt wurde das vielfältige und langanhaltende Engagement des Vereins. Dessen Arbeitsschwerpunkte sind Globales Lernen und Fairer Handel. Der Verein betreibt zwei Welt-Läden, die fair produzierte Waren anbieten. Wie Ralf Elsässer vom Büro der Leipziger Agenda 21 mitteilte, war der Verein maßgeblich an der Kampagne „Fairtrade Town“ beteiligt und trug dazu bei, dass Leipzig am Wettbewerb „Hauptstadt des Fairen Handels“ teilnahm.

Der Preis der Kategorie „Engagiert in Leipzig“ ging an die Vereine „Zusammen“, das „Soziokulturelle Zentrum Die Villa“ und „interaction Leipzig“. Verliehen wird dieser Preis für freiwilliges Engagement in der Integrationsarbeit von Geflüchteten.

Das Engagement für umweltfreundliche Mobilität wurde im Wettbewerb „Klimabewusst mobil in Leipzig“ gewürdigt. Hier gewann das Evangelische Diakonissenkrankenhaus. Es bietet unter anderem Leihfahrräder und Zeitfahrkarten für öffentliche Verkehrsmittel an.

Auch Jugendliche wurden für ihr Engagement gehuldigt: Der Jugendclub „Iuventus“ wurde 2001 von Zuwanderern aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion gegründet. Die Gruppe ist nicht nur einer der wenigen Migrantenjugend-Selbstorganisationen in Sachsen, sie legt auch einen Fokus auf Angebote für Zuwanderer mit Behinderung. Das Max-Klinger-Gymnasium erhielt zudem den „Anerkennungspreis“ für den „Arbeitskreis Jung-Aktiv-Nachhaltig“.

Die nachhaltige Entwicklung ist das Kernziel der Agenda 21, einem Aktionsprogramm der Vereinten Nationen. Für viele Regionen gibt es Lokale Agenda- 21-Handlungsprogramme, so auch in Leipzig.

Dotiert sind die Preise mit einem Gesamtbetrag von 11.000 Euro. Auch Projektförderungen und Sachpreise wurden überreicht.

the