Leipzig. Die Leipziger Ahmadiyya-Gemeinde will auch am Neujahrsmorgen 2017 die Stadtreinigung wieder beim Aufräumen in der Innenstadt unterstützen. Wie Iman Iftekhar Ahmed gegenüber LVZ.de sagte, treffen sich Mitglieder der Gemeinde am Sonntagmorgen auf dem Augustusplatz und wollen dort die Spuren der Silvesternacht beseitigen helfen.

Die Hilfe der Muslime am Neujahrsmorgen hat in der Messestadt bereits eine Tradition. Auch in den vergangenen Jahren waren Gemeindemitglieder in der Innenstadt tätig, um der Stadtreinigung zu helfen.

Die Ahmadiyya-Gemeinde betreibt bisher ein Gebetszentrum in der Messestadt, plant aber auch den Bau der ersten Moschee in Leipzig. Nach den Plänen des Stuttgarter Architekten Mustafa Ljaic soll an der Kreuzung in Gohlis ein Gebäude mit beleuchteter Glaskuppel und Zierminarett entstehen. Die 700 000-Euro-Investition werde komplett aus eigenen Mitteln bzw. Spenden gestemmt, heißt es. Die Bauarbeiten dazu sollen im kommenden Jahr beginnen.

Von mpu