Leipzig

Leipzig will noch in diesem Jahr 30 000 Euro bereitstellen, um eine Datengrundlage zu erarbeiten, wie viele Wohnungen in Leipzig tatsächlich zweckentfremdet genutzt werden und wie sich das auf den Wohnungsmarkt auswirkt. Das hat der Stadtrat mehrheitlich beschlossen – auf SPD-Antrag mit Stimmen von Linken und Grünen. Ziel ist es, auf die Staatsregierung in Sachsen einzuwirken, damit diese gesetzliche Grundlagen für ein sogenanntes Zweckentfremdungsverbot schaffen kann. Erst dann könnte die Stadt eine eigene Satzung erlassen. Hintergrund: Auf kommerziellen Übernachtungsplattformen wie Airbnb, Windu oder 9flats werden viele Wohnungen in Leipzig für Touristen als Feriendomizil angeboten.

SPD: Durchschnittsverdiener haben es immer schwerer

„Für den Durchschnittsverdiener wird es immer schwieriger, bezahlbaren Wohnraum zu finden“, argumentierte SPD-Fraktionschef Christopher Zenker. Neben Wohnungsneubau könnte da auch ein Zweckentfremdungsverbot helfen. Zenker verwies auf München, wo dadurch seit 2013 bis zu 1100 Wohnungen zurückgewonnen werden konnten. Die SPD will ebenfalls darauf hinwirken, dass die Kommunen eingreifen können, wenn private Hauseigentümer vermietbaren Wohnraum lange Zeit spekulativ leer stehen lassen. Möglicherweise mit Bußgeldern.

CDU: „Nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen“

Das ging Stefan Georgi (CDU) zu weit: „Wir teilen die Bedenken im Grundsatz. Doch wir wollen nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen.“ So würden bei Airbnb derzeit in Leipzig 67 Wohnungen angeboten. Möglicherweise gebe es eine Dunkelziffer. Eine belastbare Datengrundlage sei aber notwendig, um zu erkennen, wie groß das Problem in Leipzig wirklich sei.

FDP: Staat soll sich zurückhalten

Sven Morlok (FDP): „Es kann nicht Aufgabe des Staates sein, zu erfassen, ob ein Eigentümer seine Wohnung nicht nutzt, befristet oder in kürzeren Zeiträumen vermietet.“ Dafür könne es jeweils gute Gründe geben – darunter auch steuerliche.

Grüne: Wohnraum darf nicht zur Ware werden

„Wohnraum darf nicht zur Ware werden“, argumentierte hingegen Tim Elschner (Grüne). Er verwies auf die angespannte Situation auf den Wohnungsmärkten in vielen Großstädten, auch in Leipzig. Vorgeschlagen wird, dass Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) die Immobilienwirtschaft für das Thema sensibilisiert.

Zahlreiche Hinweise auf betroffene Wohnungen bei der LWB

Laut Zenker geht es bei der SPD-Initiative keineswegs um Leipziger, die ihre Räume kurzfristig zur Verfügung stellen, weil sie selbst im Urlaub oder nicht da sind. Das soll weiterhin möglich bleiben, solange es die jeweiligen Mietverträge zulassen. Das Problem seien vielmehr kommerzielle Anbieter, die Wohnungen anmieten, um diese dann dauerhaft als Ferienwohnungen zu vermarkten. Dafür gebe es zahlreiche Hinweise – auch in LWB-Wohnungen, wie der SPD von Nachbarn mitgeteilt worden sei. „Diese Hinweise haben wir an das Unternehmen weitergeleitet.“

Von Mathias Orbeck