Schkeuditz

Die dänische Eigentümergesellschaft des 46 Hektar großen Airportparks hat gerade 11,5 Hektar an Panattoni Europe verkauft. Das teilte Dieter Vornhagen von der Eigentümerfirma Airport Development A/S aus Kopenhagen mit.

Über 56 000 Quadratmeter für Gewerbe und Logistik

Der Käufer ist einer der rührigsten Projektentwickler für Industrie- und Logistikimmobilien auf dem alten Kontinent, der Panattoni-Mutterkonzern sitzt jedoch in den USA. Für 40 Millionen Euro will Panattoni nun an der Autobahn 9 ein Logistikzentrum mit 51 000 Quadratmetern Hallenflächen errichten. Hinzu kommen Büros auf etwa 2000 Quadratmetern und 3400 Quadratmeter Mezzanine-Flächen (das bedeutet in Gebäuden mit geringerer Höhe als die Hallen). Im Spätsommer 2019 beginnen die Arbeiten, Ende 2020 oder Anfang 2021 soll alles fertig sein, teilte der US-Investor dazu mit.

So soll das neue Logistikzentrum von Panattoni im Airportpark Leipzig-Halle aussehen. Unten links im Bild: das frühere Möbelhaus der Firma Erbe. Quelle: Panattoni

Hochwertige Gebäude entstehen ohne Vorvermietungen

Ungewöhnlich an dem Vorhaben ist, dass Panattoni starten wird, obwohl noch keine Flächen in dem künftigen Logistikzentrum vermietet sind. Dennoch plant der Entwickler recht hochwertige Gebäude, die nach dem Gold-Standard der Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen zertifiziert werden sollen. „Es ist das derzeit größte Vorhaben im spekulativen Bereich im gesamten Raum Leipzig“, erklärt Steffen Sauer, Niederlassungsleiter des hiesigen Büros von Colliers International.

Mutiges Modell hat bereits an Leipziger Messe geklappt

Dieser Immobilienvermittler vermarktet auch den „Panattoni Park Leipzig Airport“, wie die Hallen künftig heißen werden. Doch schon der VGP-Park nahe der Leipziger Messe habe bewiesen, dass solche Investitionen auch ohne Vorvermietungen gut funktionieren. Bekanntlich entstand dort unter anderem ein Montagewerk des Schweizer Möbelherstellers USM Haller – mit rund 300 neuen Jobs für die Region.

Die beiden Gebäude des früheren Möbelhauses Erbe stehen gegenwärtig leer. Quelle: Michael Strohmeyer

Angesichts des starken Wachstums am benachbarten Flughafen hat auch Fred-Markus Bohne von Panattoni Europe keine Zweifel, Wirtschafts- und Logistikfirmen für den Standort gewinnen zu können. „Die Ansiedlung von Logistikzentren zieht immer eine Reihe von Wertschöpfungspotenzialen nach sich“, sagte er. „Sie bedeutet Steuereinnahmen und Beschäftigung – ein Gewinn für alle.“

Neue Zufahrtsstraße auf sächsischem Gebiet fertig

Voraussetzung für die Neubelebung des Standorts, den die Dänen Ende 2006 gekauft hatten, war allerdings der Bau einer zweiten Zufahrtsstraße. Sonst hätte das für die Stadt Schkeuditz zuständige Landratsamt Nordsachsen kein Baurecht für neue Hallen erteilt. Die alte Zufahrt zum früheren Möbelhaus liegt auf dem Gebiet von Sachsen-Anhalt. Das Landratsamt von Nordsachsen sah den Airportpark deshalb als verkehrstechnisch nicht erschlossen an. Ein aufwendiges Genehmigungsverfahren war die Folge.

Seit Kurzem ist nun die 2,5 Millionen Euro teuere neue Straße fertig. Sie beginnt an der Bundesstraße 6 – genau gegenüber der Autobahnabfahrt Schkeuditz/ Großkugel. Auch eine neue Ampelanlage ging dort kürzlich in Betrieb.

Bauarbeiten für Autohof samt Tankstelle beginnen

Nach jahrelangem Warten konnten damit soeben die Bauarbeiten für eine Raststätte beginnen, die die Kette „24-Autohof“ aus Regensburg auf 3,7 Hektar errichtet. Neben einer Tankstelle gehören dazu ein videoüberwachter Lkw-Parkplatz, Werkstatt, Gastronomie und Übernachtungsmöglichkeiten. Einen „24-Autohof“ gibt es schon an der Abfahrt Halle-Tornau.

Heizungshersteller Weishaupt schafft Niederlassung

Die Max Weishaupt GmbH hatte schon vor sechs Jahren eine 1,5 Hektar große Fläche gleich neben der Autobahn erworben. Soeben konnte das bekannte Unternehmen für Heiz- und Solarsysteme aus Baden-Württemberg dort den Bau einer Niederlassung beginnen. Ursprünglich war der Plan, dass diese nach ihrer Fertigstellung die bestehende Niederlassung in Wachau bei Markkleeberg ersetzt.

Früheres Möbelhaus steht gegenwärtig leer

Mit Ausnahme eines 4,5 Hektar großen Grundstücks südlich des früheren Möbelhauses sind nun alle Flächen, die über Baurecht verfügen, vergeben, weiß Stefan Sachse, Geschäftsführer und Niederlassungsleiter bei BNP Paribas Real Estate in Leipzig. „Darüber hinaus sind die beiden Bestandsgebäude des Möbelhauses – mit 39 000 beziehungsweise 27 000 Quadratmetern – für eine Anmietung oder einen Ankauf verfügbar“, erklärte der Immobilienspezialist. BNP vermarkte alle noch freien Areale im Airportpark. „Da die Zufahrt als Voraussetzung dafür fertig ist, können wir nun voll in die Offensive gehen“, freute er sich.

Aitportpark auf längere Sicht noch erweiterbar

Auf längere Sicht ließe sich das Gewerbeareal noch um 15 Hektar in Richtung Westen erweitern. Die dortigen Flächen gehören aber bereits zum Bundesland Sachsen-Anhalt. Dafür müsste zunächst ein weiterer Bebauungsplan erstellt und genehmigt werden, was in aller Regel mindestens zwei Jahre dauert.

Von Jens Rometsch