Leipzig/Pödelwitz -

Mit zahlreichen Aktionen wollen Umweltschützer ab Samstag ab 14 Uhr in Leipzig und im nahegelegenen Pödelwitz auf Folgen des Klimawandels aufmerksam machen. Unter dem Motto „Klima retten! Kohle stoppen“ ist vor dem Naturkundemuseum Leipzig eine Demonstration gegen den weiteren Abbau von Braunkohle geplant.

In der kleinen Ortschaft Pödelwitz beginnt ein Klimacamp, bei dem bis zum 5. August bis zu 1000 Menschen erwartet werden. Das 700 Jahre alte Dorf soll der Kohle weichen und von der Landkarte verschwinden. Dagegen regt sich schon seit langem Protest.

Am kommenden Sonntag ist in Pödelwitz ein Dorffest geplant. Dann beginnt auch die Sommerschule des Projektes „Degrowth“ (Postwachstum). Täglich will das Bündnis „Pödelwitz bleibt“ einen informativen Spaziergang durch das Dorf und die Region organisieren.

Am Freitag hatten Greenpeace-Aktivisten bereits ihre Botschaft gegen Kohle-Energie mit einer riesigen Projektion am Kraftwerk Lippendorf zum Ausdruck gebracht.

Von lyn (mit dpa)