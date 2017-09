Aktionstag im Leipziger Clara-Zetkin-Park für bessere Kita-Betreuung

Leipzig. Genau 16.59 Uhr wurde es am Mittwoch laut am Rondell im Leipziger Clara-Zetkin-Park. Unter anderem Eltern, Kinder und Erzieher pfiffen, heulten und klingelten eine symbolische Minute lang, was die Lunge hergab, um auf die Kita-Situation in Sachsen aufmerksam zu machen. „Wir fordern eine Verbesserung des Personalschlüssels und die Anerkennung von Vor- und Nachbereitungszeit“, sagte Astrid Axmann, stellvertretende Landesvorsitzende der GEW Sachsen und Partnerin des Graswurzelbündnisses „Die bessere Kita“. Wenn sich eine Erzieherin um 17 Kinder kümmern müsse (der Schlüssel sieht zwölf vor), könne man den wachsenden Anforderungen kaum noch gerecht werden. „Qualitative Arbeit sieht anders aus“, betonte Kristina Apitz von der Leipziger Kita-Initiative. „Es bleibt zunehmend nur noch Zeit für das Nötigste“, berichtete Christin Brückner, die mit ihrem Sohn die Aktion mit angeschlossenem Kinderfest besuchte. „Dabei sind die Kinder unsere Zukunft.“ Deswegen sei es umso wichtiger, auf das Thema weiterhin aufmerksam zu machen.

Nach Ansicht des Graswurzelbündnisses ist es bereits fünf nach zwölf. „Im kommenden Jahr, wenn der nächste Doppelhaushalt beschlossen wird, muss die Landespolitik unbedingt nachjustieren“, forderte Axmann. Doch auch gesetzliche Rahmenbedingungen müssten angepasst werden, um angemessene Betreuung zu gewährleisten.

Von André Pitz