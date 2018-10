Leipzig

Der Busbahnhof ist verlegt, jetzt kann der Abschnitt der Schwanenteichanlage im Bereich Goethestraße saniert werden. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, soll die gegenwärtig zerstörte und unansehnliche Promenadenanlage bis April 2019 wieder in einen ansprechenden Zustand versetzt werden, „der dieser repräsentativen Parkanlage gerecht wird“. Am Montag gehen die ersten Arbeiten los.

Durch Trittschäden seien die Grünflächen zwischen dem inneren Parkweg und der Goethestraße geschädigt. „Die durch die Nutzung der Fernbushaltestelle in Mitleidenschaft gezogenen Wege- und Vegetationsflächen werden wieder instandgesetzt“, kündigt das Rathaus an. Hintergrund: In diesem Bereich bringe täglich eine große Zahl von Reisebussen die Tagestouristen ins Stadtzentrum. Zum Schutz der Parkanlage werde auf den noch vorhandenen Natursteinkanten entlang der Goethestraße wieder das historische Geländer errichtet.

Die Bepflanzung am Rand werde zur optischen Abschirmung der Schwanenteichanlage ergänzt, dichtes Grün im Inneren der Anlage aufgelockert. Stark geschädigte Wegeteile würden saniert, einzelne Bäume würden wegen der Verkehrssicherung und des Denkmalschutzes überprüft und falls notwendig gefällt.

Die Kosten für Planung und Bau beziffert die Stadt mit rund 235 000 Euro. „Davon werden 80 Prozent aus dem Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz Leipzig-Innenstadt“ finanziert, so dass durch die Stadt lediglich ein Eigenanteil von 20 Prozent aufgebracht werden muss“, erklärte das Rathaus.

Die Anlage gehört zum Leipziger Promenadenring, der als der älteste kommunale Landschaftspark Deutschlands gilt. „Bereits 1777 wurde damit begonnen, die Befestigungsanlagen um das Stadtzentrum zu beseitigen und an deren Stelle Grünanlagen zu schaffen“, erklärt das Rathaus. Aufgrund seiner gartenkünstlerischen und stadtgeschichtlichen Bedeutung sei der Promenadenring als Kulturdenkmal unter Schutz gestellt. Die Schwanenteichanlage ist nach 1945 mit der Errichtung des Opernhauses 1960 umgestaltet, insbesondere der Teich in Lage und Abmessung stark verändert worden.

Von -tv