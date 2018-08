Leipzig

Das kurzfristige Aus für den Club Alte Damenhandschuhfabrik in Leipzig-Plagwitz machte via Facebook die Runde. Der Betreiber führte bauliche Mängel und Sicherheitsbedenken ins Feld. Jetzt widerspricht Michael Mahne, der den Club 2006 gründete und zehn Jahre lang selbst führte.

2016 wollte Mahne sich auch anderen Projekten widmen, verpachtete den Club, der sich zu einer festen Größe im Leipziger Westen entwickelt hatte. Seit einiger Zeit läuft es aus seiner Sicht nicht mehr gut. Nach Mietrückständen habe er tatsächlich dem Betreiber gekündigt. „Ich habe ihm auch gesagt, dass er mein Inventar wie Kühlschrank oder Bar nicht mehr kostenlos nutzen darf“, erklärt Mahne am Montag gegenüber LVZ.de. Danach hätte der Club nun kurzfristig alles absagen müssen.

Zukunft als Veranstaltungsort

Bauliche Mängel, die den Ablauf im Clubgeschehen gefährden könnten, gebe es aber nicht. „Das ist ein altes Gebäude, das stimmt. Aber der Club ist immer noch da und auch in Ordnung“, beharrt Mahne. Die Alte Damenhandschuhfabrik könne aus seiner Sicht auch eine Zukunft als Veranstaltungsort haben. „Ich bin offen für neue Konzepte“, sagt er. Doch diese müssten wirtschaftlich tragfähig sein.

Eine Einschränkung setzt Mahne allerdings: „Einen Hip-Hop-Club möchte ich dort nicht mehr haben“, sagt er. Zu viele Beschwerden, wegen Lärm zum Beispiel.

Am kommenden Mittwoch laden zahlreiche Clubs unter dem Motto „Aus Freude am Tanzen“ zu einer Musikdemo vor dem Neuen Rathaus ein. Themen: Abschaffung der Sperrstunde und Plädoyer für Freiräume in der wachsenden Stadt Leipzig.

Von Evelyn ter Vehn