Altes Gebäude wird saniert: Mockau bekommt eine weitere Grundschule

Die leer stehende Grundschule in der Leipziger Komarowstraße soll komplett saniert und damit wiederbelebt werden. Das fünfstöckige Gebäude in Mockau ist seit Mitte 2016 ungenutzt. Die Schule wurde 1974 errichtet und war zuletzt in baulich schlechtem Zustand. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, sollen sich die Arbeiten bis Ende 2019 hinziehen. In das dann barrierefreie Schulhaus sollen 392 Schüler einer 3,5-zügigen Grundschule einziehen. Die Kosten dafür sollen nach Angaben der Stadt mehr als sieben Millionen Euro betragen. 2,2 Millionen Euro davon trägt die Kommune.

Für 400.000 Euro soll zudem die Oberschule in Paunsdorf saniert werden. Ab dem ersten Quartal 2018 werden in den Gebäuden A und B Sanitäranlagen und Elektrik erneuert. Die Bauarbeiten werden das ganze Jahr dauern. Von den Gesamtkosten muss die Stadt 260.000 Euro tragen, wenn der Stadtrat dem in seiner Sitzung im November zustimmt.

joka