Leipzig

Es wird rutschig in Leipzig und Umgebung – das legen zumindest aktuelle Analysen des Deutschen Wetterdienstes nahe. Demnach warnt der DWD vor Glatteis in großen Teile Sachsens, im Osten Sachsen-Anhalts sowie im südlichen Thüringen.

Die nach Osten ziehenden Schneefälle, die aktuell vereinzelt auftreten, nähmen zur Elbe hin immer weiter ab. Dem könnte jedoch „gefrierender Sprühregen mit Glatteisgefahr“ folgen. Vor allem in Tal- und Muldenlagen bestehe das Risiko von Glätte. Dies gilt bis zum Montagvormittag. Autofahrer sollten am Morgen also besondere Vorsicht walten lassen.

von CN