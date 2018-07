Leipzig

Für Sonntag sind in Leipzig mehrere Demonstrationen angemeldet worden. Von 14 Uhr bis 16 Uhr will auf dem Parkplatz Goerdelering vor dem IHK-Gebäude die Initiative „Wir Frauen fordern: Keine Gewalt in Deutschland“ aufziehen.

An gleicher Stelle formiert sich unter dem Motto „Gegen die Instrumentalisierung von Frauen durch Rechte“ zwischen 13.30 Uhr und 18.30 Uhr der antirassistische Gegenprotest. Das Netzwerk „Leipzig nimmt Platz“ ruft zu einer „kritischen Begleitung der Demo“ auf. Auf der Facebook-Seite der Initiative heißt es: „Nachdem das mit der Bürgerbewegung nicht so geklappt hat, sind nun aber ein paar Gida-Reste dabei, eine Demo gegen Gewalt an Frauen“ zu bewerben.“

Während der Demonstrationen kann der Parkplatz von Autofahrern nicht genutzt werden.

Ebenfalls für Sonntag wurde von „Bikers for Womens“ ein Motorradaufzug angemeldet. Dieser startet 13:00 Uhr und ist auf folgender Strecke unterwegs: An der Neuen Messe Seehausener Allee ->Alte Dübener Landstraße -> Messe-Allee -> Delitzscher Landstraße -> Delitzscher Straße -> Eutritzscher Straße -> Gerberstraße -> Tröndlinring -> Goerdelerring -> Parkplatz Goerdelerring.

Entlang der Strecke kann es laut Stadtverwaltung zu Behinderungen kommen.

Von anzi